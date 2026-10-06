Tik tuvu naudai! Nieka 29 cilvēku dēļ "Stabilitātei!" gājuši secen teju pusmiljons eiro
Starptautiskā meklēšanā izsludinātā politiķa Alekseja Rosļikova vadītās partijas "Stabilitātei!" likteni 15. Saeimas vēlēšanās izšķīruši 29 vēlētāji - tieši tik balsu bija nepieciešams, lai partija no valsts saņemtu finansējumu teju pusmiljona eiro apmērā.
15. Saeimas vēlēšanās politiskie spēki sacentās ne tikai par to, kurš pārvarēs 5% vēlētāju slieksni, lai iekļūtu Saeimā, bet arī nosacīti sacentās par 2% slieksni, kas nodrošina partijām valsts finansējumu. Kamēr Saeimā iekļuva 5 politiskie spēki, trīs partijas guva vēlētāju atbalstu 2-5 procentu robežās, kas nodrošina tām valsts finansiālo atbalstu. Tikmēr pirmā "aiz svītras" ar 1,997% vēlētāju atbalstu bija partija "Stabilitātei!"
Ja "Stabilitātei!" būtu saņēmusi vēl 29 balsis (nemainoties derīgo aplokšņu kopskaitam), tā pārsniegtu 2% slieksni un iegūtu tiesības uz valsts finansējumu. Pie 2027. gadam plānotās 820 eiro minimālās algas par Saeimas vēlēšanās iegūtajām balsīm partijai pienāktos 118 751,58 eiro gadā. Četros gados tie būtu aptuveni 475 tūkstoši eiro [ja finansējuma aprēķina nosacījumi nemainītos].
Jāpiemin, ka 14. Saeimas laikā partija kopumā no valsts saņēma 1 896 098,14 eiro: 2023. gadā - 470 897,44 eiro, 2024. gadā - 531 658,40 eiro, 2025. gadā 538 873,30 eiro. Šogad bija paredzēts, ka partija kopumā saņems 550 498,20 eiro lielu valsts finansējumu, taču pēc frakcijas izjukšanas tai nepiešķiramais finansējums tika samazināts par 195 829,20 eiro.
Rosļikovs: "Man ir divi šoferi, divas personīgās automašīnas..."
Aprīlī starptautiskajā meklēšanā izsludinātais Rosļikovs Baltkrievijas televīzijā apgalvoja, ka "Baltkrievijā viss esot 15 gadus priekšā" Latvijai, bet vienlaikus viņš arī dižojās par to, cik komfortabli Latvijā dzīvojis. Rosļikovs, sniedzot interviju televīzijas “Pirmais informatīvais” korespondentei Anastasijai Benedisjukai, paziņoja, ka Baltkrievija ir viņa mazā dzimtene un, iespējams, arī viņa nākotne, jo tur “olas maksā 1 eiro, karstais ūdens ir 10 reizes lētāks nekā Rīgā, un tā ir valsts, kas ir 15 gadus priekšā”.
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Vienlaikus intervijā viņš pastāstīja arī par savu dzīvi Latvijā. “Ja es gribētu komfortu, tad, iespējams, tomēr paliktu Latvijā un balsotu tā, kā man liktu. Jo personīgi mans nodrošinājums ir apmēram… tagad parēķināšu… 2 miljoni 800 [tūkstoši] četru gadu laikā. Jā, tas ir, nu, jūs saprotat, viņi mūs diezgan dāsni apber, lai mēs justos komfortabli. Tas ir manas politiskās darbības nodrošinājums, es nerunāju par algām. Man ir divi šoferi, divas personīgās automašīna,” intervijā pauda Rosļikovs.
Jau ziņots, ka Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida un nesaticības kurināšanu un Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā viņam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. Vienlaikus viņš izsludināts starptautiskajā meklēšanā, turklāt kā liecina ieraksti viņa sociālajos tīklos bijušais deputāts aizbēdzis uz Baltkrieviju, kur uzturas jau vairākus mēnešus. Tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Cik lielu valsts finansējumu saņems pārējās partijas?
"Apvienotais saraksts" (AS) pēc uzvaras 15. Saeimas vēlēšanās turpmākos gadus varēs saņemt maksimāli pieļaujamo finansējumu no valsts budžeta - 1 312 000 eiro gadā. "Latvija pirmajā vietā" varētu saņemt vismaz 938 501 eiro gadā, bet "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" — vismaz 858 030 eiro gadā. Nacionālajai apvienībai pienāktos vismaz 690 688 eiro, "Progresīvajiem" — vismaz 627 752 eiro, savukārt "Jaunajai Vienotībai" — vismaz 539 693 eiro. Šajās summās iekļauts arī papildfinansējums par 5% barjeras pārvarēšanu.
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Valsts finansējums pienāktos arī trim politiskajiem spēkiem, kuri pārvarējuši 2% slieksni, bet nav iekļuvuši Saeimā. Zaļo un Zemnieku savienība nākamgad varētu saņemt vismaz 261 163 eiro, "Mēs mainām noteikumus" — vismaz 203 127 eiro, bet "Latvijas attīstībai" — vismaz 129 128 eiro. Šie aprēķini balstīti pieņēmumā, ka minimālā mēnešalga 2027. gadā būs 820 eiro.
Jāuzsver, ka Valsts budžeta finansējumu piešķir uz četriem gadiem un izmaksā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc Saeimas vēlēšanām. Maksājumus veic divas reizes gadā - līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam.