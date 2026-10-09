VIDEO: “Man bija sajūta, ka es šeit nomiršu” - stāsts par bēgšanu no Dubaijas uz Latvijas laukiem
28. februāris bija liktenīga diena latvietei Laurai Felai un viņas vīram Ozijam Kadiri. Dubaijā sākoties reģionālajam konfliktam un Irānas raķešu triecieniem, kas norisinājās arī virs viņu mājas, abi sapratuši, ka laiks pamest grezno luksusa dzīvi, un ar tobrīd pēdējiem avioreisiem viņi steigā atgriezās Latvijā.
Laura atminas, ka sajutusi nāves bailes, kad šajā dienā virs mājas tika notriektas raķetes. Ēka ir vibrējusi, visu laiku skanējusi trauksmes signalizācija, telefonā pienākuši neskaitāmi brīdinājumi doties tālāk no stikla logiem. “Man bija sajūta, ka es šeit nomiršu. Dubaija arī mācēja to noslēpt, sociālos tīklos sakot, ka viss jau kārtībā, nav ko uztraukties. Bet mēs tur dzīvojām tajā laikā. Tās sajūtas pat izstāstīt nevar – kā karā. Mums pat bija sakrāmēta maza soma pie durvīm ar pasēm, nedaudz ēdiena, lai varam skriet un paķert līdzi. Kad Irāna šāva bumbas, Dubaija mēģināja tās debesīs iznīcināt, bet vienalga – tie blīkšķi tādi, ka visa māja kratījās.”
Laura jau 15 gadu vecumā devās labākas dzīves meklējumos uz Angliju. Sākumā tikai uz vasaru, taču jaunības maksimālisms lika palikt tur, sākt mācības koledžā mākslas novirzienā, ko pat pabeidza ar labāko novērtējumu. Un pirms septiņiem gadiem tur arī iepazinās ar Oziju. Sākoties Covid laikam, abi pārcēlās uz dzīvi siltākā zemē – Maljorkā, kur strādāja internacionālā skolā. Kad šķita, ka sala kļūst par šauru un viss jau tur redzēts un izbaudīts, viņi devās dzīvot Spānijas iekšzemē. Tur Laura sāka interjera dizaina žurnālu biznesu, taču pēc diviem gadiem arī tur radās sajūta, ka nav vairs nekā jauna, ko piedzīvot, un, tā kā tur bija daudz tūristu, tad neveidojās ilgstošas draudzības tieši ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tad Ozijam piedāvāja darbu kā biznesa stratēģim Dubaijā. Tā kā abi ir jauni un pasaules pieredzei atvērti cilvēki, viņi pārcēlās uz dzīvi tur. Taču ne viss tur ir tik spožs, kā tiek rādīts ārpasaulei.
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“Viss ir tāds luksuss, ar zeltu, lielas ēkas – tādas, kādas mēs Latvijā vispār neesam redzējuši. Viss ar gaismiņām un dimantiņiem. Es noteikti ieteiktu aizbraukt kā tūristam paskatīties. Protams, cilvēki lielākoties dzīvo debesskrāpjos, ir arī privātmāju kvartāli, bet cilvēki izvēlas vairāk augstās celtnes, jo ir daudz skaistāks skats. Tā ir Dubaijas dzīve. Bet ikdiena nav tik skaista. Galvenajās tūrisma vietās ir ļoti sakopts, skaisti, bet, tiklīdz tu aizbrauc dažas ielas tālāk, kur vairāk ir dzīvojamā zona, tur ielas ir pilnas ar atkritumiem un nav sakopts, piemēram, tā kā Latvijā. Šeit mums ir supertīrs – neatkarīgi, vai tā ir maza vai liela pilsēta, mums visur ir tīrs un skaists. Tur tā nav.”
Tagad viņi jau pusgadu dzīvo Lauras dzimtas īpašumā Talsu novadā, ikdienas komfortu Dubaijā nomainot ar dzīvi laukos, kur apkārt pļavas un meži, pilnīgs klusums un māja jākurina ar malku. Ozijs šo lēmumu skaidro ar alkām pēc būšanas kopā ar ģimeni. “Svarīgi skaidri saprast – šī bija izvēle. Mēs varētu dzīvot jebkur pasaulē. Mums ir laba izglītība, laba pieredze, laba karjera. Bet tas, kāda pasaule ir šobrīd, es domāju, ir svarīgi atgriezties pie pamatvērtībām. Dažkārt spožā dzīve ir ne tāda, kāda tā izskatās no malas. Man ir nauda, man ir brīnišķīga mājvieta Dubaijā, man ir brīnišķīga mašīna. Bet kur man ir brālēns, ar kuru es to visu varētu dalīt? Viņš varbūt var apciemot mūs vienreiz divos gados.”
Ozija vecāki ir no Nigērijas, taču dzīves ceļi aizveduši uz Angliju. Tēvs sāka studēt, ieguva doktora grādu un kļuva par izcilu ārstu. Taču ģimenē bija tikai viņš, māte un divi dēli. Ozijs jau kopš bērnības sapņojis par kopīgu laika pavadīšanu plašā ģimenes lokā, kas neaprobežojas tikai ar pašiem tuvākajiem radiniekiem. Anglijā iepazinās ar latvieti Lauru, kurai ir ļoti liela radu saime, un šobrīd viņi visi regulāri sanāk kopā, gan svinot svētkus, gan vienkārši baudot cits cita klātbūtni.
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Ierodoties Latvijā, abi sāka veidot video saturu TikTok platformā, dokumentējot savu ikdienu. Sākumā vairāk paši sev atmiņu veidošanai, taču šobrīd jau tā kļuvusi par daļu no ikdienas. Tā kā abi iepriekš strādājuši internacionālā skolā, viņi piedāvā vietējiem bērniem un jauniešiem mācīties angļu valodu ar dažādiem interaktīviem uzdevumiem, vienlaikus mācot, kā veidot video saturu. Lai arī dažkārt pie viņu publicētajiem video kāds uzraksta arī kādu rasistisku komentāru, viņi par to neiespringst, jo uzskata, ka šādi cilvēki neinteresējas par jaunām kultūrām un lietām vai vienkārši ir neizglītoti. Un tieši bērni esot tie, kas ir atvērtāki komunikācijai un nedzīvo stereotipos.
Pāris Latvijā atgriezās lielajā ziemas spelgonī, un viņi saka, ka neilgojas pēc Dubaijas +40 grādiem. Tieši pretēji – viņi ārkārtīgi novērtē to, ka Latvijā ir četri gadalaiki. “Piemēram, ziema Anglijā. Visi cer, ka decembrī varētu uzsnigt. Bet tas nenotiek. Ne bieži. Un decembrī mums nav balto Ziemassvētku. Tā ir skaista iespēja, ka ir jauks balanss un visi gadalaiki,” priecājas Ozijs.
Runājot par nākotni, viņi abi nešaubās, ka, lai cik plašas un daudzveidīgas iespējas piedāvā pasaule, ģimeni viņi vēlas veidot tieši Latvijā.
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