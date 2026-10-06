Daugavpilī vairs neiznāk laikraksts krievu valodā
Pēc gandrīz 35 gadu ilgas iznākšanas vairs netiek drukāts Latvijas otras lielākās pilsētas Daugavpils laikraksts krievu valodā “Latgales Laiks” (“Латгалес Лайкс”). Tā izdošana latviešu valodā turpinās un to jau var abonēt nākamajam gadam, bet avīzes krievu versija pārstāja iznākt septembrī ekonomisku apsvērumu dēļ un arī tādēļ, ka Daugavpilī krasi samazinājies krieviski lasošā publikā.
“Latgales Laika” redaktore Jeļena Bobkova Jauns.lv pastāstīja: “Lēmums pārtraukt “Latgales Laika” krievu valodas izdevuma izdošanu mums nebija viegls. Taču šoreiz to lielā mērā noteica pavisam praktiski – ekonomiski - iemesli. Šogad mums neizdevās saņemt pamatfinansējumu no Mediju atbalsta fonda (MAF). Tas bija būtisks trieciens. Šoreiz pieejamie līdzekļi no reklāmas un sludinājumiem bija jānovirza latviešu valodas izdevuma saglabāšanai un turpmākai darbībai.
Jāņem vērā arī tas, ka krievu valodas izdevumam bija ievērojami mazāk lasītāju un abonentu nekā latviešu valodas versijai. Divu atsevišķu izdevumu uzturēšana nozīmē arī divkāršu darbu un papildu izmaksas, bet ar pašreizējiem resursiem to vairs nebija iespējams ilgtermiņā nodrošināt.
Protams, savu lomu spēlē arī kopējās pārmaiņas valstī - arvien vairāk informācijas un mediju satura pāriet uz latviešu valodu. Arī mums bija jāizvērtē, kā ierobežotos resursus izmantot tā, lai “Latgales Laiks” varētu turpināt darbu un saglabāt savu vietu reģiona informatīvajā telpā.
Mums bija svarīgi redzēt, kā šo lēmumu uztvers lasītāji. Kopumā reakcija bija daudz mierīgāka un saprotošāka, nekā varbūt varēja gaidīt. To ļoti labi parāda arī abonentu rīcība - 42% no līdzšinējiem krievu valodas izdevuma abonentiem pēc tā izdošanas pārtraukšanas pārgāja uz “Latgales Laika” latviešu valodas izdevumu. Tikai neliela daļa izvēlējās saņemt atpakaļ naudu par neizmantoto abonementa periodu.
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Mums tas ir ļoti svarīgs signāls. Tas nozīmē, ka cilvēkiem joprojām ir svarīgi zināt, kas notiek viņu pilsētā, novadā un visā Latgalē. Mainās valoda, kurā šo informāciju saņemam, bet interese par vietējo dzīvi un reģiona aktualitātēm saglabājas.
Tāpēc mēs turpināsim darīt to, ko “Latgales Laiks” ir darījis visus šos gadus - stāstīt par cilvēkiem, notikumiem un problēmām, kas ir svarīgas mūsu reģionam. Tagad to darīsim tikai latviešu valodā.”
Pēc visa spriežot, ļoti būtisks faktors bija tas, ka no 2026. gada krievu presei mainījās PVN režīms. No šī gada 1. janvāra Latvijā 5% PVN likmi preses izdevumiem piemēro tikai tad, ja tie izdoti valsts, latgaliešu vai lībiešu valodās, kā arī Eiropas Savienības vai to dalībvalstu valodās. Krievu valoda šajā sarakstā nav. Tātad krievu valodā izdots laikraksts vairs nekvalificējas 5% PVN režīmam un tam piemērojama standarta 21% PVN likme. Savukārt latviešu “Latgales Laikam” saglabājas 5% likme.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vietējie novadu/rajonu jeb pilsētu laikraksti krievu valodā pārtraukuši iznākt virknē pilsētu – Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Ludzā, Ogrē. Tagad tādi palikuši tikai divās pilsētās – Rēzeknē un Krāslavā. Te gan jāpiebilst, ka arī divās pilsētās bankrotējuši laikraksti latviešu valodā – Dobelē un Ludzā. Vienlaikus jāņem vērā, ka no nākamā gada arī Latvijas sabiedriskais medijs (LSM) pārtrauc satura veidošanu krievu valodā.