Rīgā tiksies kruīza nozares profesionāļi no visas pasaules
Šonedēļ Rīgu apmeklēs kruīzu nozares profesionāļi, kruīza līniju, Baltijas jūras ostu un kruīzu galamērķu pārstāvji, lai 6. un 7. oktobrī piedalītos Rīgā notiekošajā starptautiskajā kruīzu asociācijas “Cruise Baltic” konferencē “Cruise Baltic Summit”.
Pirms konferences kruīza līniju pārstāvjiem paredzēta arī iepazīšanās vizīte (FAM trip) ar Rīgu, ko rīko Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru. Tajā piedalīsies liela daļa pasaulē nozīmīgāko starptautisko kruīzu kompāniju - “Holland America Line”, “Explora Journeys”, “Regent Seven Seas Cruises”, “Ambassador Cruise Line”, “The Ritz-Carlton Yacht Collection”, “Princess Cruises”, “Disney Cruise Line”, “Oceania Cruises” un “Carnival Maritime”, pārstāvju. Ārvalstu viesiem vizītes ietvaros plānotas dažādas ekskursijas, ar mērķi tuvāk iepazīstināt ar tūrisma piedāvājumu Rīgā, pilsētas priekšrocībām un iespējām kruīza pasažieriem.
Šādas iepazīšanās vizītes jeb tā dēvētie FAM trip ir efektīvs kruīza līniju piesaistes un galamērķa popularizēšanas instruments, dodot kruīza līniju pārstāvjiem iespēju klātienē novērtēt Rīgas piedāvājumu un potenciālu. Kruīza kuģu piesaiste ir ilgtermiņa darbs, jo kruīza līnijas maršrutus plāno vairākus gadus uz priekšu – jau šobrīd tiek veidoti un apspriesti nākamo sezonu maršruti un kuģu vizītes līdz pat 2029. un 2030. gadam.
Kruīzu asociācijas “Cruise Baltic” konference “Cruise Baltic Summit” Rīgā, “Tallink Hotel Riga” notiks 6. un 7. oktobrī. Tās darba kārtībā - “Cruise Baltic” paveiktais un turpmākie plāni, nozares stratēģiskie mērķi, kā arī krasta elektroapgādes attīstība Baltijas jūras reģionā. Vienlaikus konferencē plānots pārrunāt aktuālās kruīzu ceļošanas tendences un pētījumus par pasažieru paradumiem un pieredzi, tostarp daudzpaaudžu ceļošanu un kruīza kuģu apkalpes pieredzes ietekmi uz pasažieriem.
Būtiska konferences daļa būs Baltijas jūras ostu un galamērķu pārstāvju tiešās individuālās tikšanās ar kruīza līniju pārstāvjiem, pārrunājot sadarbības iespējas un nākamo sezonu plānus.
Rīgas osta ir “Cruise Baltic” biedrs kopš 2023. gada. Dalība starptautiskajās kruīzu organizācijās nodrošina tiešu sadarbību ar kruīza līnijām un citiem nozares partneriem, profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņu, kā arī iespēju kopīgās mārketinga aktivitātēs popularizēt Rīgu kā kruīzu galamērķi. “Cruise Baltic” apvieno 31 ostu un galamērķi Baltijas jūras reģionā.
Kā jau iepriekš ziņots, šogad Rīgas ostā sasniegts jauns kruīza pasažieru rekords – pirmo reizi vienas sezonas laikā apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru. 2026. gada kruīza sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām, un saskaņā ar prognozēm kopējais kruīza pasažieru skaits šogad sasniegs aptuveni 160 tūkstošus - 30 % vairāk nekā pērn.