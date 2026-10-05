15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
VDD turpina pārbaudīt atsevišķus vēlēšanu pārkāpumus
Valsts drošības dienests (VDD) atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar aizvadītajām Saeimas vēlēšanām, aģentūru informēja VDD.
Dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā aizvadītas mierīgi. Vēlēšanu laikā VDD strādāja pastiprinātā režīmā, veicot vēlēšanu iecirkņu apsekošanu visā Latvijā, informatīvās telpas monitoringu, kā arī citus pasākumus, lai identificētu un novērstu mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt vēlēšanu rezultātus vai norisi.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Savā darbā VDD cieši sadarbojās ar Valsts policiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Centrālo vēlēšanu komisiju un citām institūcijām, kas atbildīgas par vēlēšanu norisi.
Priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu laikā VDD fiksēja kopumā 44 tā dēvētos signālus par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar vēlēšanām. 13 no tiem iegūti priekšvēlēšanu periodā, savukārt 31 signāls - Saeimas vēlēšanu dienā, 3. oktobrī.
No kopējā konstatēto signālu skaita 33 signālu vērtēšana bija VDD kompetencē. Lielākā daļa no iegūtajām ziņām bija par vēlētāju brīvas izvēles iespējamu prettiesisku ietekmēšanu, daļā gadījumu - par tā saukto balsu pirkšanu.
Patlaban dienests ir pārbaudījis gandrīz visus šos signālus, nevienā no tiem prettiesiskajām darbībām neapstiprinoties. Vienlaikus atsevišķos gadījumos dienests pārbaudi vēl turpina.
Veikto pārbaužu rezultātā VDD no vairākām personām ir pieņēmis paskaidrojumus un ar tām veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par potenciālo kriminālatbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā.
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Savukārt pārējos konstatētos signālus, kuru izvērtēšana ir citu iestāžu kompetencē, VDD vai nu ir atrisinājis, vai pārsūtījis tālākai izvērtēšanai atbilstoši piekritībai.
Signāli nebija par tādiem pārkāpumiem, kas būtiski negatīvi ietekmētu vēlēšanu norisi vai liegtu iespējas iedzīvotājiem balsot vēlēšanās.
Pēc 2022. gada oktobrī notikušajām 14. Saeimas vēlēšanām dienests kopumā bija fiksējis 70 signālus par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem nepilnu 30 signālu izvērtēšana bija VDD kompetencē, savukārt pārējie - citu iestāžu kompetencē.
Tāpat kā šogad, arī iepriekšējo Saeimas vēlēšanu laikā VDD nekonstatēja balsu pirkšanu vai vēlētāju brīvas izvēles ietekmēšanu citos prettiesiskos veidos.
Tāpat VDD priekšvēlēšanu periodā un 15. Saeimas vēlēšanu dienā nav konstatējis agresorvalsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistemātiskus mēģinājumus prettiesiski iejaukties Saeimas vēlēšanu norisē un ietekmēt to rezultātus.
Kā liecina iepriekšējo vēlēšanu pieredze, VDD neizslēdz, ka vēl saņems pārbaudāmus signālus par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar vēlēšanām arī turpmāk.