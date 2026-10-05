"Sinfonietta Rīga" atklāj 21. sezonu
FOTO: "Sinfonietta Rīga" atklāj jauno sezonu diriģenta Olari Eltsa vadībā
Ar Ludviga van Bēthovena Piektās simfonijas monumentālajiem akordiem un publikas stāvovācijām Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2. oktobra vakarā Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga aizsāka savu 21. koncertsezonu.
Šis bija simbolisks mirklis gan orķestra mūziķiem, gan plašākam mūzikas cienītāju un draugu lokam, kolektīva mākslinieciskā vadītajā statusā nu jau oficiāli sveicot prominento igauņu diriģentu Olari Eltsu.
Līdzās vācu klasiķa Ludviga van Bēthovena Piektajai, jeb "Liktens" simfonijai koncertā tika atskaņota arī Eltsa tautieša, igauņu komponista Erki Svena Tīra skaņdarbs Phantasma un Vācijā mītošās dienvidkorejiešu skaņumākslas zvaigznes Unsukas Činas opuss Subito con forza. Savukārt latviešu skaņumākslas dimensiju Sinfonietta Rīga sezonas ievadā pārstāvēja šīgada jubilāra Pētera Vaska Pirmais koncerts vijolei un stīgu orķestrim "Tālā gaisma", kurā solistes godā spoži uzmirdzēja virtuozā somu vijolniece Elīna Vehele (Elina Vähälä).
Latvijas Universitātes Lielajā aulā sanākušas publikas vidū bija gan orķestra pastāvīgie klausītāji un daiļrades cienītāji, gan sabiedrībā redzamas personas, Kultūras ministrijas un diplomātiskā korpusa pārstāvji. Koncertā klātesošs bija arī igauņu komponists Erki Svens Tīrs, kura skaņdarbus Sinfonietta Rīga savās programmās ir iekļāvusi arī iepriekš.
Diriģenta Olari Eltsa stāšanās jaunajā amatā ir īpašs notikums gan Sinfonietta Rīga kolektīvam, gan arī visai Latvijas akadēmiskās mūzikas saimei. Kā viesdiriģents pie Sinfonietta Rīga diriģenta pults Olari Eltss ir stājies vairākkārt arī līdz šim. Vienlaikus jaunais statuss Eltsa biogrāfijā zināmā mērā vērtējams kā atgriešanās pie klausītājiem Latvijā. No 2001. līdz 2006. gadam viņš ir veicis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta amata pienākumus.
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Plašu starptautisku atpazīstamību Olari Eltss izpelnījies ar savu aizrautīgo pieeju oriģinālu koncertprogrammu veidošanā. Kopš 2020. gada viņš ir Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents.
Ārpus dzimtās Igaunijas Olari Eltss kā viesdiriģents uzstājies kopā ar tādiem izciliem orķestriem kā Leipcigas Gewandhausorchester, Somijas Radio simfonisko orķestri, Dānijas Nacionālo simfonisko orķestri, Roterdamas filharmonisko orķestri, Nīderlandes Radio filharmonisko orķestri, BBC simfonisko orķestri, Mančestras The Hallé orķestri, Birmingemas pilsētas simfonisko orķestri, Belfāstas Ulsteras orķestri, Francijas Radio filharmonisko orķestri, Orchestre National de France, Orchestre National de Lyon, Luksemburgas filharmonisko orķestri, Polijas Nacionālo radio simfonisko orķestri, Budapeštas Festivāla orķestri, Kvebekas simfonisko orķestri, Tokijas Yomiuri Nippon simfonisko orķestri, Seulas filharmonisko orķestri, Oklendas filharmonisko orķestri un Melburnas simfonisko orķestri.
2026./2027. gada sezonā Olari Eltss turpinās vadīt Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri tā vēsturiskajā simtgades sezonā, tostarp plānotas starptautiskas turnejas Eiropā un Āzijā. Līdztekus, stājoties Sinfonietta Rīga vadītāja amatā, kopā ar ievērojamo vācu vijolnieci Izabellu Faustu Eltsam plānota atgriešanās pie Islandes simfoniskā orķestra, sadarbība plānota arī ar Helsinku filharmonisko orķestri, Tamperes filharmonisko orķestri, Tapiola Sinfonietta un Taipejas simfonisko orķestri.
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Kā redzams mūsdienu Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas popularizētājs Eltss aizvien aktīvi darbojas skaņu ierakstu veidošanā, izgaismojot daudzu reģiona vadošo komponistu nozīmīgākos darbus. Viņa īstenotais somu komponistes Kaijas Sāriaho opusa True Fire ieraksts kopā ar Radio France saņēma 2024. gada Gramophone balvu kategorijā "Mūsdienu ieraksts".
Jaunākie skaņu ieraksti, kas tapuši izdevniecības BIS Records paspārnē piedāvā godalgotā norvēģu komponista Eivinda Torvunda mūziku sadarbībā ar Oslo filharmonisko orķestri, kā arī somu komponista Kalevi Aho sacerējumus ar Antverpenes simfonisko orķestri un Kymi Sinfonietta. Eltsa diskogrāfijā rodami arī igauņu 20. gadsimta klasiķa Heino Ellera simfonisko poēmu un Vijolkoncerta ieraksti kopā ar latviešu vijolnieci Baibu Skridi un Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri, kā arī starptautiski plaši atzīta ierakstu sērija ar igauņu komponista Erki Svena Tīra darbiem, kas tapuši izdevniecībā Ondine, sadarbībā ar Tapiola Sinfonietta.
Eltsa studijas darbu vidū izceļami arī Hjalmāra Borgstrēma un Dmitrija Šostakoviča vijolkoncerti kopā ar norvēģu vijolnieci Elbjērgu Hemzingu un Vīnes simfonisko orķestri, kā arī kritiķu augsti novērtētais Detlefa Glanerta un Lučāno Berio darbu ieraksts kopā ar Helsinku filharmonisko orķestri.
Olari Eltss pazīstams arī ar savu vērienu skatuviskajā mākslā. Viņš ir diriģējis tādu operu kā Volfganga Amadeja Mocarta "Dons Žuans" un "Idomeneo" vai Hektora Berlioza "Fausta pazudināšana" iestudējumus. Eltss pazīstams arī ar saviem starpžanru sadarbības projektiem. Kopā ar Tallinā bāzēto teātra kompāniju NO99 uz Berlīnes Konzerthaus skatuves diriģents piedalījies Viljama Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī" iestudējumā, integrējot dramatisko materiālu ar Fēliksa Mendelszona slaveno mūziku.
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Leonarda Bernsteina 100. jubilejas gadā Olari Eltss piedalījās filmas On the Waterfront tapšanā, diriģējot skaņu celiņa ierakstu kopā ar Luksemburgas filharmonisko orķestri. Savukārt iepriekšējā sezonā Eltss piedalījās Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra izrādes "Makbets" atjaunotā iestudējumā sadarbībā ar Igaunijas Drāmas teātri.
Olari Eltss bijis Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais viesdiriģents no 2007. līdz 2020. gadam, bet no 2011. līdz 2014. gadam galvenā viesdiriģenta amatu viņš ieņēma Helsinku filharmoniskajā orķestrī. No 2018. līdz 2022. gadam Eltss bijis Somijas Kymi Sinfonietta mākslinieciskais padomnieks, bet no 2006. līdz 2011. gadam - Orchestre National de Bretagne mākslinieciskais padomnieks. Pirms tam, no 2007. līdz 2010. gadam Eltss darbojies kā Skotijas kamerorķestra galvenais viesdiriģents.