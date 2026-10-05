Jaunajai Saeimai būs jālemj par kriminālprocesiem pret četriem deputātiem
15. Saeimā ievēlēti četri noziegumos apsūdzēti politiķi, un pēc pilnvaru apstiprināšanas parlamentam būs jālemj par piekrišanu kriminālprocesa turpināšanai.
Saeimas Kārtības rullī teikts, ka Saeimas piekrišana nepieciešama arī tāda kriminālprocesa turpināšanai, kurā kriminālvajāšana sākta pirms Saeimas locekļa pilnvaru apstiprināšanas.
Tāpat Kārtības rullī teikts, ka deputāts, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu, uzskatāms par izslēgtu no Saeimas sastāva ar dienu, kad stājas spēkā notiesājošs spriedums.
Saeimā ievēlētais pašreizējais Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers (LPV) apsūdzēts tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā. Šajā lietā bez Šlesera apsūdzēts vēl vairākas personas, tostarp, bijušais premjers Andris Šķēle,
Augstākā tiesa (AT) iepriekš lēma atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu krimināllietā un nosūtīja to jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.
Saeimā ievēlētais pašreizējais Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) apsūdzēts par Latvijas valstij piederoša 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Lieta joprojām atrodas pirmās instances tiesā.
Parlamentā ievēlētais bijušais Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs (Kopā Latvijai/LPV) apsūdzēts pat divās krimināllietās. Nesen prokuratūra nodeva Latgales rajona tiesai lietu, kurā viņš apsūdzēts par dienesta pilnvaru pārsniegšanu Rēzeknes rekreācijas centra projekta īstenošanā.
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Vidzemes rajona tiesā Gulbenē atrodas krimināllieta, kurā Bartaševičs apsūdzēts par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, kā arī par to, ka viņš 16 gadus valsts amatpersonas deklarācijās apzināti nenorādīja ziņas par ārzemēs iegādātu īpašumu un citiem ienākumiem lielā apmērā.
Savukārt Zemgales apgabaltiesa oktobrī skatīs lietu, kurā par krāpšanu apsūdzēts līdzšinējais Jēkabpils novada deputāts Aivars Kraps (LPV).
2025. gada novembrī Zemgales rajona tiesa atzina Krapu par vainīgu krāpšanā, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, un piesprieda viņam probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.