Vai Kulberga uzvara vēlēšanās bija ierakstīta zvaigznēs? Premjers 4. oktobrī svinēja dubultsvētkus
Saeimas vēlēšanu rezultātu paziņošanas diena – 4. oktobris - Apvienotā saraksta līderim un premjeram Andrim Kulbergam bija dubultsvētki. Viņa pārstāvētais politiskais spēks ne tikai ieguva vēsturisko uzvaru vēlēšanās, bet viņš arī godam varēja nosvinēt savu uzvārda dienu.
Latvijas uzvārda dienu kalendārā 4. oktobrī līdzās Taubes, Vjakses, Kanbergu, Krānbergu, Krevicu, Krēvicu, Kaupes, Brakšu un Franču uzvārdiem ierakstīts arī Kulbergu uzvārds. To pamanījuši arī desmitiem interneta komentētāju un to vērtē kā “interesanta sakritību”. Te gan jāteic, ka uzvārdu dienu tradīcija Latvijā ir jauna ieraža un tai vēl nav piedēvēta “maģisku nozīme”, bet 4. oktobris šai ziņā varētu kļūt par zīmīgu robežšķirtni. Uzvārdu kalendārs dienas gaismu ieraudzīja tikai pirms pāris gadiem. Paši kalendāra veidotāji to raksturo kā mēģinājumu ieviest jaunu ģimenes svētku tradīciju.
Uzvārds Kulbergs Latvijā vēsturiski visvairāk bija izplatīts Alsungā un Jelgavas pusē. Pēc Fizisko personu reģistra datiem šīs desmitgades sākumā Latvijā bija 70 Kulbergi un 68 Kulbergas. Uzvārds cēlies no divu vācu valodas vārdu salikuma – “Kuhle”, kā pamatā (bedre, padziļinājums, caurums) un “Berg” (kalns). Tādējādi Kulbergs aptuveni interpretējams kā “bedres/padziļinājuma kalns” vai “kalns pie padziļinājuma”.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Te nu maģisko Kulberga vārda nozīmi varētu meklēt tikko iznākušajā Latvijā pazīstamās dziednieces un garīgās pieredzes stāstnieces Elejas Veronikas (Veronika Uršuļska) grāmatā. Viens no viņas dzejoļiem vēsta: “Es saņēmu to, / Ko pelnīja rokas, / Bet acis klusējot / Neļauj mēlei izteikt / Itin neko. / Šai stundā, šai dienā / Pa zemi iet Dievs. / Lai cik te ir labi, / Tu būsi viens! Tu būsi tas, / Ko gribēs Dievs!”