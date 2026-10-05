"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Politika
Šodien 12:44
Pēc lielās uzvaras Kulbergs atklāj, vai stāsies kādā no AS partijām
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pagaidām neplāno iestāties nevienā no "Apvienotajā sarakstā" (AS) ietilpstošajām politiskajām partijām, apliecināja Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
AS sastāv no Liepājas partijas, Latvijas Reģionu apvienības un Latvijas Zaļās partijas, tomēr Kulbergs nav biedrs nevienā no šīm partijām. Neskatoties uz AS pārliecinošo uzvaru 15. Saeimas vēlēšanās, Kulbergam šobrīd nav plānu kādā no tām iestāties, norādīja Šverna.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, par kuru atdoti 35,3% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie provizoriskie dati.