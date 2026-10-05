Jauniestudējums "Parīzes bohēma" izpelnās skatītāju stāvovācijas
Operetes un muzikālā teātra jauniestudējuma "Parīzes bohēma" pirmās divas izrādes Rīgā un Cēsīs noslēgušās ar skatītāju stāvovācijām.
"Parīzes bohēmas" pirmizrāde notika 1. oktobrī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", savukārt 4. oktobrī iestudējumu pirmoreiz izrādīja Koncertzālē "Cēsis". Cēsu izrāde, kas noslēdzās ar skatītāju stāvovācijām, bija arī Anastasijas Dolgoņenko debija Vijolītes lomā.
Nākamā izrāde notiks jau 6. oktobrī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī. Šajā izrādē Ninonas lomā būs Anta Jankovska, Vijolītes lomā – Jolanta Strikaite. Lomās arī Dainis Skutelis, Nauris Indzeris, Mārtiņš Gūtmanis, Juris Jope un citi Operetes un muzikālā teātra solisti un aktieri.
"Parīzes bohēma" ir pirmais eko-modes operetes iestudējums Latvijā, kas tapis, iedvesmojoties no Imres Kālmāna operetes Monmartras vijolīte. Iestudējuma centrā ir Parīzes mākslinieku vide, kurā jaunu cilvēku attiecības, mīlestība, greizsirdība, ambīcijas un vēlme gūt panākumus risinās līdzās mākslas un sociālā stāvokļa jautājumiem.