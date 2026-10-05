Valsts policijas foto
Sieviete ir pazudusi jau kopš septembra - meklē bezvēsts prombūtnē esošo Zinaidu Ščegoļevu
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1951. gadā dzimušo Zinaidu Ščegoļevu, informēja policijā.
Sieviete atrodas bezvēsts prombūtnē kopš šā gada 25. septembra, kad izgāja no savas dzīvesvietas Salaspils novadā, Saulkalnē, Daugavmalas ielā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Likumsargi pieļauj, ka pazudusī sieviete varētu uzturēties Rīgas centrā, Centrāltirgū vai tā apkārtnē.
Sieviete ir aptuveni 160 centimetrus gara, kalsnas miesas būves un ar sirmiem matiem. Policija vērš uzmanību uz īpašu pazīmi – iešanas laikā sievietes ķermenis ir saliecies uz vienu pusi. Pazušanas dienā viņa bija ģērbusies zilā virsjakā, svārkos un melnās kurpēs.
VP aicina rūpīgi aplūkot attēlu atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086646 vai 112.