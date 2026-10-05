Latvijas pilsoni ar viltotām tiesībām pieķer, vedot piecus nelegālos migrantus
Krāslavas novadā robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem nedēļas nogalē aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš automašīnā pārvadājis piecus nelikumīgi valsts robežu šķērsojušus cilvēkus, vienlaikus uzrādot viltotu autovadītāja apliecību, informēja Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.
Sestdien, 3. oktobrī, NBS karavīri, kuri sniedz atbalstu robežsargiem, Andrupenes pagastā apturēja automašīnu "Chrysler", kuru vadīja Latvijas pilsonis.
Pārbaudot transportlīdzekli, tā salonā tika atrastas piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš bija nelikumīgi šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Šīs personas tika atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas, bet pret pārvadātāju sākts kriminālprocess par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
Veicot autovadītāja dokumentu pārbaudi, likumsargi konstatēja, ka Latvijas pilsonis uzrādījis viltotu Polijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, par ko sākts atsevišķs kriminālprocess. Tāpat noskaidrots, ka vīrietim ir spēkā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, jo viņš nav veicis pirmstermiņa veselības pārbaudi.
Robežsardzē atgādina, ka Latvijas austrumu robežas drošības stiprināšanai no 11. augusta norisinās operācija "Vilkatis", kas ir koordinēta reakcija uz hibrīdo apdraudējumu jeb instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses.
Šogad robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā sākusi jau 158 kriminālprocesus pret 115 personām. Robežsardze brīdina iedzīvotājus neiesaistīties šādās noziedzīgās darbībās, jo par tām draud brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem. Nesen tiesu praksē par šādiem pārkāpumiem personām piespriesti reāli cietumsodi, piemēram, piecu gadu, kā arī sešu gadu un viena mēneša apmērā.