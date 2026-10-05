Rīgas Zoodārzā šajā nedēļas nogalē norisināsies tradicionālās "Dzīvnieku dienas"
Šajā nedēļas nogalē, 10. un 11. oktobrī, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā norisināsies tradicionālās "Dzīvnieku dienas", kuru laikā apmeklētājiem ar dzīvnieku nosaukumiem vārdos vai uzvārdos būs pieejamas īpašas atlaides, informēja "Rīga ZOO" Klientu pieredzes nodaļas vadītāja Roberta Treija.
Apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums, saņems 50% atlaidi ieejas biļetei, bet tiem, kuriem dzīvnieka nosaukums ir gan vārdā, gan uzvārdā, ieeja zoodārzā būs bez maksas. Zooloģiskā dārza pārstāvji aicina iedzīvotājus pirms došanās uz zoodārzu rūpīgi izpētīt sava vārda un uzvārda nozīmi, atgādinot, ka dzīvnieku pasaulē ietilpst arī putni, rāpuļi, abinieki, zivis un kukaiņi, tādēļ ir iespējami arī neparastāki atradumi.
Lai saņemtu atlaidi, apmeklētājiem kasē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Savukārt gadījumos, ja dzīvnieka nosaukums vārdā vai uzvārdā ir citā valodā, apmeklētājam būs jāspēj apliecināt tā nozīme, uzrādot vārdnīcas šķirkli vai citu uzticamu avotu.
Vienlaikus zoodārzs informē, ka no pirmdienas, 12. oktobra, "Rīga ZOO" sāksies ziemas sezona un mainīsies darba laiks. Turpmāk zooloģiskais dārzs apmeklētājiem būs atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, bet kases un ieejas vārti strādās līdz plkst. 16.00. Ņemot to vērā, iedzīvotāji tiek aicināti izmantot "Dzīvnieku dienu" nedēļas nogali, kad pastaigu pa zoodārzu vēl varēs baudīt līdz plkst. 19.00.