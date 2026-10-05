VIDEO: policijas speclīdzeklis ar četrām kājām - kā Rīgas ielās strādā zirgu patruļas?
Policijas darbā tiek izmantotas arī zirgu patruļas, kas aptuveni divas reizes nedēļā dodas uz vietām, kur ar citiem transportlīdzekļiem piekļūt ir grūtāk. Lai gan daļa sabiedrības apšauba šādu patruļu lietderību, policijā norāda, ka zirgi palīdz gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, gan nepieciešamības gadījumā cilvēku pūļa savaldīšanā, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Zirgi patrulē aptuveni divas reizes nedēļā, pārsvarā grūti pieejamās apkaimēs Rīgā, piemēram, daudzdzīvokļu namu pagalmos. Zirgu aprūpētājus sauc par hipologiem. Kā zirgi iederas policijas darbā un kādas priekšrocības ir patrulēt kopā ar divus metrus augstu kolēģi?
“Mēs nodrošinām sabiedrisko kārtību, kā jebkurš cits policists. Tikai mūsu speclīdzeklis ir zirgs. Mums ir ērtāk un ātrāk piekļūt vietās, kur citiem nav tik operatīvi un veiksmīgi. Mēs nemanot parādamies,” stāsta hipoloģe Ilze.
Zirgs – speclīdzeklis izrādās vairāk funkcionē kā iebiedēšanas taktika. Bijība pret 600 kilogramu smago policistu ir garantēta.
“Cilvēkiem tomēr ir respekts pret zirgu. Ja tāds pienāk, viņiem ir bail,” saka Ilze. Ja vajadzēs, zirgs ieviesīs kārtību arī fiziskā veidā. Nevis izmantojot zobus, bet savu izmēru.
“Mēs viņus apmācam, ja nepieciešams, viņi var cilvēku izstumt, pabīdīt. Es gan ļoti ceru, ka mums nebūs jāpiedalās masu nekārtībās. Mūs cilvēki parasti klausa,” norāda hipoloģe.
Ilzes kolēģis ir pieredzējis zirgs un policijā strādā ilgi. Anna, savukārt, patrulē nepilnu gadu. “Zirgam pirmā sezona. Dažreiz viņam bija bail. Bija jāpārvar bailes, jāuzticas cilvēkam-jātniekam. Tramvaju pirmoreiz ieraudzīt bija izaicinājums,” bilst Anna.
Daļa sabiedrības tomēr uzskata, ka zirgu patruļas vajadzētu izskaust. Citi, savukārt, par dzīvniekiem priecājas. Skaistumu dažreiz mēdz pabojāt zirgu ekskrementi, taču ar tiem policisti tiekot galā ātri. Priekš tiem ir paredzētas speciālas lāpstiņas un maisi.
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Zirgu patruļas patiešām nav paredzētas tam, lai dzītos pakaļ slepkavām vai arestētu laupītājus. Dzīvnieki nemācētu tikt galā ar augsto stresa līmeni un var palikt nekontrolējami. Vai dekoratīvais elements pilsētvidē ir mazsvarīgs, to varam spriest mēs katrs pats.