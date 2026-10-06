Ko klienti meklē par jūsu uzņēmumu publiskajos datos? Piedalies LIAA rīkotajā seminārā un uzzini
LIAA un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) Latvijā aicina eksportējošos uzņēmumus uz informatīvu tiešsaistes semināru “Ko klienti vēlas zināt par jūsu uzņēmumu? Dati, ilgtspēja un piegādātāju novērtēšana”.
Starptautiskajā biznesa vidē klienti un sadarbības partneri arvien biežāk vēlas iegūt plašāku informāciju par uzņēmumu- tā darbību, ilgtspēju, atbilstību un piegādes ķēdi. Informācijas pieprasījumi, piegādātāju novērtēšanas anketas un auditi kļūst par neatņemamu sadarbības procesa daļu.
Seminārā uzzināsiet, kāda informācija par uzņēmumu ir pieejama publiskajos datos, ko klienti un partneri tajā meklē, kādi informācijas un ilgtspējas datu pieprasījumi uzņēmumiem tiek izvirzīti un kā praktiski sagatavoties piegādātāju novērtēšanai un auditiem.
Norises laiks: 2026. gada 19. oktobrī, plkst. 10:00
Seminārā piedalās:
- Ella Ancāne- ilgtspējas, ESG un sociālās atbilstības eksperte, uzņēmēja un SIA “JAZNEXUS” dibinātāja;
- Sanita Buklovska- SIA “Firmas.lv” vadītāja.
Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas:
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- ko par uzņēmumu iespējams uzzināt no publiski pieejamiem datiem un kam tajos pievērš uzmanību klienti un sadarbības partneri;
- kādus informācijas un ilgtspējas datu pieprasījumus uzņēmumi arvien biežāk saņem no klientiem;
- kā notiek piegādātāju novērtēšana, kādas platformas un rīki tiek izmantoti un kā veiksmīgi sagatavot atbildes uz klientu anketām un informācijas pieprasījumiem;
- ko sagaidīt, ja klients vēlas veikt uzņēmuma auditu – ko parasti pārbauda, kādi jautājumi var tikt uzdoti un kā tam sagatavoties;
- ko uzņēmums var sakārtot jau šodien, lai katrs nākamais klienta pieprasījums vai audits nebūtu jāsāk no nulles;
- kā šos procesus organizēt vienkāršāk, efektīvāk un praktiskāk.
Formāts: tiešsaistē Zoom platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta vienu dienu pirms semināra. Semināms tiks ierakstīts un būs pieejams business.gov.lv sadaļā “Materiāli”.
Darba valoda: latviešu
Dalība: bez maksas
Lai semināra lektori varētu savlaicīgi sagatavot atbildes, aicinām savus jautājumus iesūtīt jau reģistrēšanās laikā.
Pieteikšanās līdz 16. oktobrim plkst. 17:00.