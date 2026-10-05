Mūžībā devusies koklētāja un pedagoģe Teiksma Jansone
Sestdien, 3. oktobrī, tieši savā dzimšanas dienā mūžībā devusies izcilā koklētāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) docente, Latvijas Koklētāju biedrības priekšsēdētāja un koklētāju ansambļa "Teiksma" ilggadējā vadītāja Teiksma Jansone, vēsta Latvijas Radio 3 "Klasika".
Jansone visu savu mūžu veltījusi kokles spēles tradīcijas saglabāšanai, attīstībai un popularizēšanai, izaudzinot vairākas koklētāju paaudzes un veidojot instrumenta repertuāru mūsdienīgā skanējumā.
Viņa bija pārliecināta, ka ar kokli iespējams atskaņot jebkuru mūziku, ne tikai tautasdziesmas, un aktīvi uzrunāja komponistus radīt jaunus skaņdarbus koklei, kā arī pati veidoja neskaitāmas aranžijas un pārlikumus ansambļiem.
Multiinstrumentāliste un kādreizējā audzēkne Ieva Nīmane, pieminot skolotāju, uzsver viņas dziļo un neatdalāmo saikni ar instrumentu: "Teiksmas būtība bija cieši un neatdalāmi saplūdusi ar instrumentu, tādēļ it viss, ko viņa darīja, bija tik jēgpilns – pedagoģijā, mūzikā un dzīvē."
Savukārt mūziķes meita Māra, atceroties mammas gaišumu un mīlestību, citē rindiņas no viņas iemīļotās grāmatas par Vinniju Pūku: "Kā raksta vārdu mīlestība? To neraksta, to jūt."
Latvijas Radio 3 "Klasika" radošā komanda un kultūras sabiedrība pauž visdziļāko līdzjūtību Teiksmas Jansones tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un audzēkņiem.
Informācija par atvadīšanos no Teiksmas Jansones tiks paziņota atsevišķi.