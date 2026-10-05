"Stabilitātei!” sagaida vēlēšanu rezultātus
Telefoni pa rokai, televīzijas pārraide fonā un sarunas pie galda — šādi vēlēšanu vakaru aizvadīja partijas “Stabilitātei!” pārstāvji.
Pēc izgāšanās vēlēšanās paziņo, vai Rosļikovs plāno atgriezties Latvijā
Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partija "Stabilitātei!" ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot Saeimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļikovs šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā, informēja partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova.
Reizē Čulkova norāda, ka Rosļikovs neplāno pārtraukt savu politisko darbību. "Viņš turpinās aktīvi darboties politikā, paust savu viedokli un aizstāvēt tos cilvēkus un jautājumus, kuriem viņš līdz šim ir veltījis savu darbu," pauž politiķe.
Čulkova pateicas cilvēkiem, kuri atbalstīja "Stabilitātei!" Saeimas vēlēšanās. "Neskatoties uz visu, kas pēdējā laikā ir noticis, uz spiedienu, kas tika vērsts pret mūsu partiju, pret mani un pret Alekseju Rosļikovu, jūs tomēr atnācāt un atdevāt savu balsi par mums," pauž Saeimas deputāte, norādot, ka šis nebija viegls laiks.
Čulkova atzīmē, ka Rosļikovs pirms vēlēšanām skaidri pateicis - ja Latvijas cilvēki viņu atbalstīs un būs gatavi viņu aizstāvēt, viņš būs gatavs atgriezties Latvijā.
"Vēlēšanu rezultāti šobrīd liecina, ka sabiedrībai ir cits skatījums uz Latvijas turpmāko attīstības virzienu. Vēlētāji nav izvēlējušies to politisko kursu, kuru mēs piedāvājām - aktīvāku iedzīvotāju interešu aizstāvību, labklājības uzlabošanu, zemākas cenas, lielāku sociālo drošību un Latvijas iedzīvotāju interešu aizsardzību," pauž Čulkova.
Pēc partijas domām, rezultāts parāda arī to, ka šobrīd liela sabiedrības daļa neesot gatava aktīvāk iestāties par savām interesēm un pieprasīt pārmaiņas, kas uzlabotu cilvēku ikdienu un labklājību. "Tas ir sabiedrības lēmums, un demokrātijā tas ir jārespektē," pauž Čulkova.
"Stabilitātei!" pieņemot vēlēšanu rezultātu tādu, kāds tas ir. Reizē partijas pārliecība nemainoties. Latvijas iedzīvotāji ir pelnījuši labāku dzīves līmeni, pieejamākas cenas, sociālo drošību un politiku, kas pirmkārt rūpējas par cilvēkiem un viņu labklājību, norāda politiķe. Čulkova pauž, ka partija turpinās darbu.
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Lielāko vēlētāju atbalstu saņēmis "Apvienotais saraksts", par kuru nobalsojuši 35,288% vēlētāju. Tam seko "Latvija pirmajā vietā" ar 13,076% un "Suverēnā vara / Apvienība jaunlatvieši" ar 11,710% balsu. Piecu procentu barjeru pārvarējusi arī Nacionālā apvienība, kas saņēmusi 8,897% balsu, "Progresīvie" ar 7,878% un "Jaunā Vienotība" ar 6,362% vēlētāju atbalstu.
Savukārt zem 5% barjeras palikusi Zaļo un zemnieku savienība, kuru atbalstījuši 4,401% vēlētāju. Par "Mēs mainām noteikumus" nobalsojuši 3,428%, par "Latvijas attīstībai" - 2,179%, bet par "Stabilitātei!" - 1,997% vēlētāju.
"Austošā Saule Latvijai" saņēmusi 1,330% balsu, "Gobzema saraksts" - 0,982%, politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" - 0,820%, bet JKP Jaunā konservatīvā partija - 0,327% balsu.
CVK uzsver, ka publicētie rezultāti ir provizoriski un par galīgo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu tiks lemts CVK sēdē.
Jau ziņots, ka pašlaik balsu skaitīšana ir pabeigta visos Latvijā esošajos vēlēšanu iecirkņos un pasta balsošanas komisijās.