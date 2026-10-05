VIDEO: nozog šaujamieročus un paslēpjas ēstuvē - Daugavpilī policija zibenīgi aiztur divus vīriešus
Daugavpils pašvaldības policijas amatpersonas 27. septembrī operatīvi aizturējušas divas personas, kuras tiek turētas aizdomās par šaujamieroču zādzību no pilsētas šautuves. Pateicoties videonovērošanas sistēmai, aizdomās turētās personas izdevies identificēt un aizturēt nepilnas 20 minūtes pēc informācijas saņemšanas.
27. septembrī plkst. 11.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma informāciju no Valsts policijas par divām personām, kuras, iespējams, bija nozagušas šaujamieročus no pilsētas šautuves.
Pēc informācijas saņemšanas pašvaldības policija nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus. Videonovērošanas posteņa darbinieki pārbaudīja kameru arhīva ierakstus un noskaidroja iespējamo aizdomās turēto personu pazīmes.
Abas personas policijas darbiniekiem bija atpazīstamas, jo iepriekš bija nonākušas likumsargu redzeslokā saistībā ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
Videonovērošanas posteņa darbinieki nepārtraukti sazinājās ar pašvaldības policijas dežūrdaļu, operatīvi nododot ekipāžām iegūto informāciju par iespējamo personu atrašanās vietu un pārvietošanās virzienu.
Turpinot pārbaudi, policija noskaidroja, ka aizdomās turētās personas, iespējams, atrodas kādā ātrās ēdināšanas iestādē pilsētas centrā. Uz notikuma vietu nekavējoties devās tuvākā pašvaldības policijas ekipāža.
Plkst. 12.04 policijas amatpersonas abas aizdomās turētās personas operatīvi aizturēja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Aizturētās personas nodotas Valsts policijas amatpersonām. Policijas darbiniekiem izdevies atrast arī nozagtos šaujamieročus. Valsts policija turpināja nepieciešamās procesuālās darbības.
Pašvaldības policijā uzsver, ka pilsētas videonovērošanas sistēma ir būtisks instruments sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. Tā ļauj operatīvi identificēt iespējamos likumpārkāpējus, noskaidrot viņu atrašanās vietu un palīdzēt policijas ekipāžām ātrāk reaģēt uz notikumiem.