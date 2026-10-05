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Šodien 10:31
VIDEO: jauns "inspektors" Ādažos: policistiem reidā pievienojas ziņkārīga ūdele
Ādažu pašvaldības policijas darbs Gaujas krastā šoreiz izvērties neierastāks nekā parasti. Pārbaudot makšķernieku lomus un atļaujas, policistus pēkšņi pārsteidza ūdele, kas acīmredzot bija nolēmusi kādu brīdi viņiem pievienoties.
Kā liecina policijas sociālajā tīklā "Facebook" publicētais video, mazais meža zvēriņš nemaz nav nobijies no cilvēkiem. Ūdele droši un saimnieciski rosījusies gar upes krastu, it kā cītīgi uzraugot, vai makšķernieki ievēro visus noteikumus.
"Mūsu komandai negaidīti pievienojās jauns "inspektors"," ar smaidu notikušo komentē Ādažu pašvaldības policija.
Video ar pūkaino palīgu sajūsminājis arī sociālo tīklu lietotājus.