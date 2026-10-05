Uzmanību autovadītājiem! Šovakar slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas
Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona,un darbi notiek 58 posmos. No šodienas, 5. oktobra, plkst. 19.50 līdz 6. oktobra plkst. 05.50 satiksmei slēgs tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas (A9) (24,56 km), informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgta tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju (A10) un autoceļu Kalnciems-Kūdra (P101), caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava-Kalnciems (P99) un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šoseju (A8) un autoceļu Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98).
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kur ieviests ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, un šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.
Uz Jelgavas šosejas (A8) no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, un posma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes. Savukārt uz Vidzemes šosejas (A2) no Siguldas līdz Augšlīgatnei ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.