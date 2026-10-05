Kādreiz valdošā "Jaunā vienotība" nervozi gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus
Kādreiz valdošās "Jaunās vienotības" pārstāvji gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Siliņa par rūgto zaudējumu: JV nevajadzēja strādāt Kulberga valdībā
Politiskā spēka "Jaunā vienotība" (JV) pārstāve, kādreizējā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pieļauj, ka JV sniegums 15. Saeimas vēlēšanās būtu labāks, ja pēc viņas demisijas JV nebūtu iekļāvusies Andra Kulberga (AS) tolaik veidotajā valdības koalīcijā.
Šādu atziņu Siliņa pauda, atbildot uz TV3 raidījuma "900 sekundes" uzdoto jautājumu. Atsaucot atmiņā pavasara notikumus uz Latvijas politiskās skatuves, Siliņa modelēja, ka tad, ja JV nebūtu piedalījusies Kulberga tolaik veidotajā Ministru kabinetā, "Apvienotajam sarakstam" (AS) būtu vai nu jāveido mazākuma valdība vai jāsadarbojas ar "Latviju pirmajā vietā" (LPV). "Es nezinu, kāds tad būtu AS rezultāts šobrīd," viņa sacīja.
Jautāta, un kāds tad būtu JV rezultāts šajās vēlēšanās, Siliņa atbildēja, ka to ir grūti pateikt, bet, "iespējams, tas varētu būt bijis pat labāks". Skaidrs, ka JV nav apmierināta ar savu sniegumu, un par to būs jāizdara secinājumi, apliecināja Siliņa.
JV pārstāve apsveica Kulbergu un AS ar izcilu rezultātu vēlēšanās un pauda gatavību piedalīties šī spēka vadītajās sarunās par nākamās valdības koalīcijas izveidi. Siliņa domā, ka šī ir unikāla iespēja izveidot valdību, kas varētu veltīt vairāk laika mērķu realizēšanai nekā koalīcijas sarunām.
Vienlaikus Siliņa pauda izpratni, ka pašreizējā situācija un tālākā valdības izveide ir atkarīga no AS izvēles. JV būs gatava strādāt arī opozīcijā, apliecināja politiķe.
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Otro lielāko vēlētāju atbalstu guvusi LPV ar 13,1% balsu, kam ar 11,71% balsu seko "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību nobalsojuši 8,9% vēlētāju, tālāk seko "Progresīvie" ar 7,88% balsu un JV ar 6,36% balsu.
Tikmēr pašreizējā valdībā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība saņēmusi tikai 4,4% balsu, tādējādi nepārvarot 5% barjeru iekļūšanai 15. Saeimā, liecina provizoriskie dati.