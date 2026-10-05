"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Grib mazināt ministriju skaitu - Kulbergs atklāj valdības plānus
Saeimas vēlēšanās uzvarējušā "Apvienotā saraksta" (AS) līderis, pašreizējais Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņš sacīja, ka par koalīcijas izveidi AS runās ar visiem, bet galvenais priekšnosacījums sadarbībai būs gatavība parakstīties par pārmaiņām. Vienlaikus politiķis skaidri norādīja, ka AS nestrādās vienā koalīcijā ar partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV).
Jautāts par iecerētajiem taupības pasākumiem, Kulbergs atzina, ka neatkāpsies no iepriekš paustā plāna mazināt ministriju skaitu, tomēr tas, viņaprāt, nebūšot galvenais, par ko tagad domāt, jo uzsvaram esot jābūt uz ekonomikas stiprināšanu. "Jā, izdevumi ir obligāti jāgriež, bet tas nedrīkst notikt bez ekonomiskā izrāviena. Ir vajadzīgi abi," uzsvēra politiķis.
Viņš piebilda, ka pirms ministriju skaita mazināšanas būtu kārtīgi jāizanalizē no ekonomiskās prizmas, kas būtu svarīgākais un noderīgākais, lai Latvija varētu vairot savu ekonomisko izaugsmi.
Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārrunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtoti tiks nominēts premjera amatam, AS vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Vienlaikus politiķis sacīja, ka AS noteikti varētu piedāvāt kandidātus uz jebkura ministra amatu.
Taujāts, vai nebaidās, ka AS nākamās Saeimas laikā var sašķelties, Kulbergs atbildēja, ka aizvadītie četri gadi pierādīja, cik šis politiskais spēks ir stiprs un vienots, jo bija daudz mēģinājumu to "šķelt un skaldīt", bet tie neizdevās.
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Otro lielāko vēlētāju atbalstu guvis LPV ar 13,1% balsu, kam ar 11,71% balsu seko "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību nobalsojuši 8,9% vēlētāju, tālāk seko "Progresīvie" ar 7,88% balsu un "Jaunā vienotība" ar 6,36% balsu.
Tikmēr pašreizējā valdībā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība saņēmusi tikai 4,4% balsu, tādējādi nepārvarot 5% barjeru iekļūšanai 15. Saeimā, liecina provizoriskie dati.