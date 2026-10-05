Foto: Valsts policija
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Šodien 08:38
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Gintu Vilaku, kurš devās uz mežu ogot
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1960. gadā dzimušo Gintu Vilaku.
Vīrietis šā gada 4. oktobrī no rīta iegājis ogot Ventspils novadā, Dižpurvā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Bija ģērbies melnā džemperī, džinsa biksēs, kājās gumijas zābaki, galvā cepure ar nagu melnā krāsā. Iespējams, līdzi bija mugursoma haki krāsā, kā arī plastmasas spainis dzeltenā vai baltā krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot Ginta fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.