Vēlēšanas aizritējušas mierīgi, CVK apkopojusi provizoriskos rezultātus
15. Saeimas vēlēšanas noritējušas salīdzinoši mierīgi un organizēti, informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
CVK ir apkopojusi 3. oktobrī notikušo 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus. Saskaņā ar apkopotajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806 641 vēlētājs jeb 51,79% no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Kā liecina provizoriskie rezultāti, lielāko vēlētāju atbalstu guvuši un 5% iekļūšanas barjeru Saeimā pārvarējuši seši politiskie spēki. Lielāko atbalstu ieguvis "Apvienotais saraksts - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija" ar 35,288% balsu. Tam seko "Latvija pirmajā vietā", par kuru nobalsojuši 13,076% vēlētāju, "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" ar 11,710%, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ar 8,897%, "Progresīvie" ar 7,878%, kā arī "Jaunā vienotība", kas saņēmusi 6,362% vēlētāju atbalstu.
Savukārt provizoriskie rezultāti politiskajiem spēkiem, kuri 5% barjeru nav pārvarējuši, liecina, ka Zaļo un zemnieku savienība saņēmusi 4,401% balsu, "Mēs mainām noteikumus" - 3,428%, "Latvijas attīstībai" - 2,179%, bet politiskā partija "Stabilitātei!" - 1,997%. Tāpat Saeimā neiekļūst "Austošā saule Latvijai" ar 1,330%, "Gobzema saraksts" ar 0,982%, politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" ar 0,820% un Jaunā konservatīvā partija ar 0,327% balsu.
Detalizēts provizorisko vēlēšanu rezultātu sadalījums pa vēlēšanu apgabaliem un iecirkņiem, kā arī partijām ir pieejams CVK tīmekļvietnē "www.cvk.lv". CVK uzsver, ka publicētie rezultāti ir provizoriski un par galīgo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu tiks lemts atsevišķā CVK sēdē.
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Kopumā vēlēšanas noritējušas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Atsevišķās situācijas, kurās bija nepieciešama papildu rīcība, tika izvērtētas, un CVK sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām pieņēma lēmumus, lai nodrošinātu vēlēšanu procesa turpināšanu un precīzu balsu uzskaiti.
"Aiz katras nodotās balss ir cilvēks un viņa uzticēšanās vēlēšanu procesam. Tā ir atbildība, ko uztveram ļoti nopietni. Mūsu prioritāte ir precīza katra vēlētāja balss uzskaite, tādēļ pirms galīgo rezultātu apstiprināšanas apkopotie dati tiek rūpīgi pārbaudīti," uzsver CVK vadītājs Māris Zviedris.
CVK izsaka pateicību vēlētājiem par dalību vēlēšanās, savukārt pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbiniekiem, Ārlietu ministrijai un diasporas organizācijām – par atbildīgo darbu un ieguldījumu vēlēšanu norises nodrošināšanā Latvijā un ārvalstīs.