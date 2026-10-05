Bartaševiča triumfs Rēzeknē. AS uzvarējis tikai vienā pilsētas iecirknī
Rēzeknē 15. Saeimas vēlēšanās tikai vienā iecirknī uzvarēja "Apvienotais saraksts" (AS), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.
Rēzeknē nobalsojušo skaits bijis lielāks nekā valstī vidēji, sasniedzot 59,24%. Pilsētā pārliecinoši uzvarēja partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kuras saraksta līderis bija bija pilsētas bijušais mērs Aleksandrs Bartaševičs. Viņa saraksts ieguva 37,24% balsu.
Otrajā vietā bija AS ar 19,73% balsu. Šis saraksts pilsētā uzvarējis tikai vienā vēlēšanu iecirknī no 12 - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs", pārējos uzvaru gūstot LPV.
"Suverēnās varas"/"Apvienības jaunlatvieši" saraksts pilsētā ieguva 16,25%. Tāpat 5% barjeru pārvarēja Zaļo un zemnieku savienības, kas gan Saeimā nav iekļuvusi, kā arī Nacionālā apvienība.
Jau ziņots, ka pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis AS, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41.
AS iegūtais mandātu skaits ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Salīdzinoši partija "Latvijas ceļš" 1993. gadā Saeimā ieguva 36 mandātus, "Vienotība" 2010. gadā - 33 mandātus, bet "Saskaņa" 2011. gada ārkārtas vēlēšanās - 31 mandātu.
Tikmēr vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.