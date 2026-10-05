Rīgā šodien godinās Tibetā bezvēsts pazudušās ārstes Ārijas Lāces piemiņu
Šodien no plkst. 15 līdz 17.30 Melngalvju namā notiks Ķīnas un Nepālas plūdos bezvēsts pazudušās ārstes Ārijas Lāces piemiņas pasākums, informēja Lāces meita un klīnikas "Adoria" līdzīpašniece Dana Zālīte.
Uz pasākumu aicināti cilvēki, kuri Lāci pazina, ar viņu strādāja vai bija sastapuši. Apmeklētāji varēs dalīties atmiņās un teikt dažus vārdus par ārsti. Pasākuma rīkotāji aicina ierasties bez ziediem.
Lāce ir bezvēsts prombūtnē kopš 26. augusta plūdiem Ķīnā un Nepālā. Viņa uz Nepālu bija devusies kopā ar ceļotāju grupu vietējās aģentūras "Mighty Himalayas Trek" vadībā. Piemiņas pasākums notiks 40 dienas pēc ārstes pazušanas.
Ārstes piemiņai iecerēts izveidot skulptūru, kas atradīsies publiski pieejamā vietā. Pasākumā būs iespējams brīvprātīgi ziedot tās izveidei.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī divas Latvijas tūristu grupas. Ārlietu ministrija iepriekš informēja, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, katastrofā nav cietuši, bet 33 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.