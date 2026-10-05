Valsts prezidents sāks sarunas ar Saeimā ievēlētajām partijām
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, nformēja Valsts prezidenta kancelejā.
Prezidents ar ievēlētajām partijām tiksies secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās.
Pirmdien plkst. 11 Rinkēvičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem - "Apvienoto sarakstu" (AS), bet plkst. 13 paredzēta prezidenta tikšanās ar "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pārstāvjiem.
Plkst. 14.15 Rinkēvičs Rīgas pilī tiksies ar partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) pārstāvjiem, bet plkst. 15.30 - ar Nacionālās apvienības (NA) pārstāvjiem.
Pirmdien pēc prezidenta sarunām ar šiem politiskajiem spēkiem nav plānota preses konference, bet būs iespējams izjautāt partiju pārstāvjus.
Savukārt otrdien, 6. oktobrī, Rinkēvičs plkst. 9 plāno tikties ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem, bet plkst. 10.15 - ar "Jaunās vienotības" (JV) pārstāvjiem.
Otrdien plkst. 13 Rinkēvičs tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).
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Otrdien plānota prezidenta preses konference. Par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, skaidrības vēl nav.
Kā iepriekš atzina tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS), patlaban ir skaidrs, ka sākotnēji sarunas notiks ar esošās koalīcijas partneriem NA un JV.
Taču par to, kad šīs sarunas varētu notikt, vēl nav lemts, teica politiķis, norādot, ka, visticamāk, pirmdien notiks AS valdes sēde, kurā tiks lemts par turpmākajiem soļiem koalīcijas sarunās.
Arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) aģentūrai LETA svētdienas rītā atzina, ka "līdzšinējais koalīcijas rāmis", kurā no Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem ir arī NA un JV, izskatās optimālākais, kurā sākt sarunas par jaunās valdības izveidi.
Savukārt NA iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka apvienība ir gatava strādāt AS premjera Andra Kulberga vadītā valdībā arī turpmāk.
Ministrs šorīt no rīta sacīja, ka svētdienas laikā būs jāsaprot līdz galam, kas ir iekļuvis parlamentā, bet vienlaikus sākšoties savstarpējā saziņa par to, kā turpmāk virzīties uz priekšu. "Ir ļoti labas iespējas izveidot līdzīgu valdību kā līdz šim", vērtēja Dombrava.
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Tikmēr JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics bija uzsvēris, ka iniciatīvai jaunās valdības veidošanā jābūt uzvarējušā AS pusē.
Jurēvics gan sprieda, ka sākt nopietnas sarunas par jauno koalīciju nebūtu korekti pirms politisko spēku tikšanās ar Valsts prezidentu, kurš jau teicis, ka jaunnedēļ sāks politiskās konsultācijas ar katru parlamentā ievēlēto partiju.
Kā ziņots, 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 41 deputāta krēslu. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - 10, bet JV - septiņiem mandātiem.