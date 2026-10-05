Latvijā daudzviet gaidāms neliels lietus.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklons - daudzviet gaidāms lietus
Pirmdien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.
Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +11..+16 grādus.
Rīgā debesis apmāksies, iespējams neliels lietus. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +14, +15 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē ciklons Norvēģu jūrā. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.