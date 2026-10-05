Laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklons - daudzviet gaidāms lietus
Foto: LETA
Latvijā daudzviet gaidāms neliels lietus.
Sabiedrība

Laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklons - daudzviet gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pirmdien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.

Laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklons - daudzviet ...

Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +11..+16 grādus.

Rīgā debesis apmāksies, iespējams neliels lietus. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +14, +15 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklons Norvēģu jūrā. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

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