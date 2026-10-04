Pirmdien Latvijā pastiprināsies vējš un daudzviet līs
Jaunā nedēļa Latvijā sāksies ar rudenīgākiem laikapstākļiem. Pirmdien, 5. oktobrī, daudzviet gaidāms lietus un pastiprināsies vējš. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs +12…+16 grādus.
Laikapstākļus sāks arvien vairāk ietekmēt cikloni. Debesis lielākoties klās mākoņi, daudzviet gaidāms neliels lietus, bet atsevišķās vietās īslaicīgi var līt stiprāk. Pūtīs rietumu un dienvidrietumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 15–20 metrus sekundē.
Naktī un agrā rītā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap +7…+12 grādiem, savukārt dienas laikā termometra stabiņš pakāpsies līdz aptuveni +12…+16 grādiem. Rīgā gaidāmi aptuveni +10…+14 grādi, un dienas gaitā iespējams neliels lietus.
Arī turpmākajās dienās Latvijā saglabāsies nepastāvīgi laikapstākļi. Otrdien kļūs par vienu līdz diviem grādiem siltāks, taču nedēļas gaitā ciklonu ietekmē brīžiem gaidāms lietus un brāzmains vējš. Savukārt nedēļas nogale pašreizējās prognozēs iezīmējas kā vēsākā kopš pavasara.