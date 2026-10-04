Meloni pēc Kulberga uzvaras: “Latvijas tauta vēlas aizstāvēt savu brīvību un drošību”
Itālijas premjerministre Džordža Meloni apsveikusi Andri Kulbergu ar “Apvienotā saraksta” (AS) pārliecinošo uzvaru 15. Saeimas vēlēšanās, uzsverot Latvijas izvēli par labu drošībai un piederībai Eiropai un Rietumiem.
“Apsveicu Andri Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru vēlēšanās Latvijā. Tas ir nozīmīgs rezultāts, kas apliecina Latvijas tautas vēlmi aizstāvēt savu brīvību, drošību un piederību Eiropai un Rietumiem,” sociālajos tīklos paziņoja Meloni.
Itālijas premjerministre uzsvēra, ka abas valstis turpinās sadarboties Eiropas drošības stiprināšanā. “Itālija turpinās strādāt kopā ar Latviju, lai veidotu stiprāku un drošāku Eiropu, kas spēj aizstāvēt savas intereses un vērtības,” norādīja Meloni, novēlot Kulbergam veiksmi turpmākajā darbā.
Uz Meloni apsveikumu reaģējis arī Kulbergs, pateicoties par laba vēlējumiem un atklājot, ka abi politiķi pēc vēlēšanām sazvanījušies. Viņš norādīja, ka Latvijai un Itālijai jāturpina stiprināt savstarpējā draudzība un kopīgi jāstrādā pie Eiropas drošības, vienlaikus ieguldot gan aizsardzībā, gan ekonomikā. “Mums ir kopīgas vērtības, un tas ir būtiski mūsu Eiropas identitātei, spēkam un vienotībai,” norādīja Kulbergs.
Jāatgādina, ka 15. Saeimas vēlēšanās AS saņēma 35,3% balsu un ieguva 41 deputāta mandātu. Lai izveidotu valdību, AS būs nepieciešams vismaz viens koalīcijas partneris.