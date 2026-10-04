No triumfa līdz palikšanai aiz durvīm: kuri ir lielākie 15. Saeimas vēlēšanu uzvarētāji un zaudētāji?
15. Saeimas vēlēšanas būtiski mainījušas spēku samēru Latvijas parlamentā. Kamēr “Apvienotais saraksts” (AS) savu pārstāvju skaitu Saeimā palielinājis vairāk nekā divarpus reizes, vairākas līdzšinējās partijas piedzīvojušas ievērojamu kritumu.
Pārliecinošs uzvarētājs 15. Saeimas vēlēšanās ir AS. Pirms četriem gadiem šī partija ieguva 11,14% balsu un 15 deputātu mandātus. Šajās vēlēšanās AS atbalstījuši aptuveni 35,3% vēlētāju. Tas nozīmē 41 vietu jaunajā Saeimas sastāvā.
Ievērojami savas pozīcijas nostiprinājusi arī “Latvija pirmajā vietā” (LPV). 14. Saeimā partiju pārstāvēja deviņi deputāti, bet tagad tā ieguvusi 17 mandātus. LPV atbalsts pieaudzis no 6,31% līdz aptuveni 13,1%.
Jauns spēks nākamajā parlamentā būs “Suverēnā vara”/“Apvienība jaunlatvieši” (SV/AJ), kas vēlēšanās saņēmusi aptuveni 11,7% balsu un ieguvusi 15 deputātu vietas. Iepriekšējās vēlēšanās “Suverēnā vara” startēja atsevišķi un 5% barjeru nepārvarēja.
Pretēja aina vērojama “Jaunajai vienotībai” (JV). 2022. gadā JV uzvarēja 14. Saeimas vēlēšanās ar 19,19% balsu un ieguva 26 mandātus. Šoreiz politiskais spēks saņēmis aptuveni 6,4% balsu un jaunajā Saeimā tam būs tikai septiņas vietas – par 19 mazāk nekā līdz šim.
Mandātu skaits sarucis arī Nacionālajai apvienībai. Iepriekš tai bija 13 deputātu vietas, bet 15. Saeimā būs desmit. Savukārt “Progresīvie” saglabājuši desmit mandātus – tikpat, cik iepriekšējā parlamentā.
Vienu no lielākajām sakāvēm 15. Saeimas vēlēšanās piedzīvoja ZZS, kas palika ārpus Saeimas. Pirms četriem gadiem tā ar 12,58% balsu ieguva 16 mandātus, bet šoreiz saņēmusi tikai aptuveni 4,4% . Kopš ZZS izveidošanas 2002. gadā šī partija līdz šim bija pārstāvēta visos Saeimas sasaukumos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
No parlamenta pazudusi arī “Stabilitātei!”. 14. Saeimas vēlēšanās politiskais spēks saņēma 6,88% balsu un 11 mandātus, bet šoreiz atbalsts noslīdējis līdz aptuveni zem 2%.
Tādējādi 15. Saeimā būs seši politiskie spēki – par vienu mazāk nekā iepriekšējā sasaukumā.
Kādreiz valdošā "Jaunā vienotība" nervozi gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus
Kādreiz valdošās "Jaunās vienotības" pārstāvji gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus.