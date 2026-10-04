112
Šodien 19:51
Devās ar velosipēdu uz pasta nodaļu un pazuda: meklē 1950. gadā dzimušo Arkādiju Berševicu
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1950. gadā dzimušo Arkādiju Berševicu, kurš 29. septembrī ap pulksten 11.30 izgāja no savas dzīvesvietas Kuldīgas novada Ēdolē un ar velosipēdu devās uz Alsungas pasta nodaļu. Kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma.
Vīrietis ir aptuveni 170 centimetrus garš, kalsnas miesas būves un sirmiem matiem. Īpaša pazīme – rēta uz apakšlūpas. Iespējams, pazušanas brīdī viņš bija ģērbies smilšu krāsas virsjakā, tumšās biksēs un tumšos apavos.
Policija norāda, ka vīrietim ir atmiņas traucējumi. Viņš pārvietojas ar tumšas krāsas padomju laika tipa vīriešu velosipēdu.
Valsts policija aicina aplūkot Arkādija fotogrāfiju un īpaši atsaukties iedzīvotājus, kuri viņu vai aprakstam atbilstošu velosipēdistu kopš 29. septembra varētu būt redzējuši Ēdoles, Alsungas vai apkārtējo teritoriju apkaimē.
Ikviens, kura rīcībā ir informācija par Arkādija iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112.