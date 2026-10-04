“Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar.” Kulbergs pēc uzvaras vēlēšanās sola pārmaiņas
Pēc “Apvienotā saraksta” (AS) pārliecinošās uzvaras 15. Saeimas vēlēšanās pašreizējais premjers un AS Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām.
Video paziņojumā sociālajos tīklos Kulbergs pateicās vēlētājiem par uzticību, vienlaikus uzsverot, ka līdz ar lielo atbalstu AS saņēmis arī lielu atbildību.
Mīļā Latvijas tauta! Gribu pateikt vienu vienkāršu vārdu — PALDIES. Paldies Dievam par spēku un gudrību. Paldies manai ģimenei par pacietību un atbalstu. Un paldies jums — Latvijas cilvēki — par uzticību. Es ļoti labi apzinos šīs uzticības nozīmīgumu. Un vēl vairāk — pienākumu. Es un AS nesolīsim, ka būs viegli. Bet apsolu vienu: Latvijas intereses būs augstāk par manējām. Valsts intereses — augstāk par visiem amatiem ar pilnu Atbildību. Tiem, kuri par mums balsoja — vēlreiz paldies. Tiem, kuri nebalsoja — es strādāšu arī jums. Jo no šī brīža runa vairs nav par vēlēšanām. Runa ir par mūsu Latviju, par mūsu bērniem un pārmaiņām, lai mēs Latviju uzliktu kopā uz pareizā kursa. Mēs esam maza valsts, bet neesam maza tauta. Lai Dievs sargā mūsu ģimenes un Latviju. Paldies. Šodien svētdienā ar ģimenēm un bērniem, bet rīt jau pie darba, pie pārmaiņām!— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 4, 2026
“Es redzu, ka visa Latvija – no vismazākā miesta līdz lielākām pilsētām – ir balsojusi par pārmaiņām. Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar,” sacīja Kulbergs, solot kopā ar AS strādāt, lai šīs pārmaiņas īstenotu.
Premjers atzina, ka priekšā būs arī sarežģīti lēmumi un kļūdas. “Bet nekļūdās tas, kurš nedara,” viņš piebilda, solot kļūdas atzīt un labot.
Kulbergs uzsvēra, ka pēc vēlēšanām strādās ne tikai savu vēlētāju, bet visas sabiedrības labā. “No šī brīža runa vairs nav par vēlēšanām. Runa ir par mūsu Latviju, par mūsu bērniem un pārmaiņām, lai mēs Latviju kopā uzliktu uz pareizā kursa,” sacīja politiķis.
Saeimas vēlēšanās AS ieguvis 41 no 100 deputātu vietām, sasniedzot labāko viena politiskā spēka rezultātu Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.