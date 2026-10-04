“Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar.” Kulbergs pēc uzvaras vēlēšanās sola pārmaiņas
Foto: LETA
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" līderis, Ministru prezidents Andris Kulbergs sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus "White House" telpās.
Politika

“Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar.” Kulbergs pēc uzvaras vēlēšanās sola pārmaiņas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pēc “Apvienotā saraksta” (AS) pārliecinošās uzvaras 15. Saeimas vēlēšanās pašreizējais premjers un AS Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām.

“Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar.” Kulbergs ...

Video paziņojumā sociālajos tīklos Kulbergs pateicās vēlētājiem par uzticību, vienlaikus uzsverot, ka līdz ar lielo atbalstu AS saņēmis arī lielu atbildību.

“Es redzu, ka visa Latvija – no vismazākā miesta līdz lielākām pilsētām – ir balsojusi par pārmaiņām. Tā, kā līdz šim, turpināt vairs nevar,” sacīja Kulbergs, solot kopā ar AS strādāt, lai šīs pārmaiņas īstenotu.

Premjers atzina, ka priekšā būs arī sarežģīti lēmumi un kļūdas. “Bet nekļūdās tas, kurš nedara,” viņš piebilda, solot kļūdas atzīt un labot.

Kulbergs uzsvēra, ka pēc vēlēšanām strādās ne tikai savu vēlētāju, bet visas sabiedrības labā. “No šī brīža runa vairs nav par vēlēšanām. Runa ir par mūsu Latviju, par mūsu bērniem un pārmaiņām, lai mēs Latviju kopā uzliktu uz pareizā kursa,” sacīja politiķis.

Saeimas vēlēšanās AS ieguvis 41 no 100 deputātu vietām, sasniedzot labāko viena politiskā spēka rezultātu Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Tēmas

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