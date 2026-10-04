Zināms provizoriskais 15. Saeimas deputātu sastāvs - kuri politiķi tikuši pie mandātiem?
Noslēdzot balsu skaitīšanu, kļuvis zināms provizoriskais 15. Saeimas deputātu sastāvs. Vienlaikus atsevišķās pasta balsošanas komisijās vēl turpinās datu apkopošana, kā arī dažviet vēl nav pilnībā saskaitīti kandidātiem piešķirtie plusi un svītrojumi. Tāpēc atsevišķu ievēlēto deputātu vārdi vēl var mainīties.
Kurzemē no 11 mandātiem sešus ieguvis “Apvienotais saraksts” (AS). Pašlaik mandātus no tā iegūst Māris Kučinskis, Linda Matisone, Edgars Putra, Raivis Kalējs, Jānis Džeriņš un Nellija Kleinberga.
Pa vienai vietai Kurzemē ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), “Latvija pirmajā vietā” (LPV), “Suverēnā vara”/“Apvienība jaunlatvieši” (SV/AJ), “Progresīvie” un “Jaunā vienotība” (JV). No šiem sarakstiem pie mandātiem pašlaik tiek Artūrs Butāns, Ramona Petraviča, Edgars Dārznieks, Agnese Lāce un Inga Bērziņa.
Latgalē no 12 mandātiem piecus ieguvusi LPV. Saeimā no tās varētu būt ievēlēti Olga Petkeviča, Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Mackevičs, Viktorija Pleškāne un Jekaterina Ivanova.
Pa trim mandātiem Latgalē ieguvuši AS un SV/AJ. No AS tie ir Juris Viļums, Valdis Kotāns un Raimonds Vējonis, bet no SV/AJ – Vjačeslavs Stepaņenko, Andrejs Jakovļevs un Leontijs Morozs. Vienu NA mandātu pašlaik iegūst Rolands Keišs.
Zemgalē no 13 mandātiem seši tikuši AS. Tos iegūst Edgars Tavars, Andris Skride, Inga Priede, Ilmārs Luksts, Juris Lazdiņš un Baiba Atmane.
LPV un NA Zemgalē ieguvušas pa divām vietām. No LPV pie mandātiem tiek Edmunds Zivtiņš un Aivars Kraps, bet no NA – Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore. Vēl no Zemgales Saeimā varētu iekļūt Atis Švinka (“Progresīvie”), Edmunds Jurēvics (JV) un Andrejs Pagors (SV/AJ).
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Vidzemē tiek sadalīti 26 mandāti, no kuriem 13 ieguvis AS. Pašlaik no saraksta Saeimā varētu būt ievēlēti Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna, Česlavs Batņa, Dagnis Straubergs, Pēteris Dimants, Renārs Putniņš, Dāvis Melnalksnis, Andrejs Svilāns, Anete Biķe, Andis Caunītis, Valdis Kārkliņš un Mārtiņš Prīsis.
No NA Vidzemē ievēlēti Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece un Uģis Mitrevics, bet no LPV – Linda Liepiņa, Eduards Zivtiņš un Dana Šlesere. No SV/AJ pašlaik mandātus iegūst Karina Sprūde, Aleksejs Ignatjevs un Gita Plaude, no JV – Ainars Latkovskis un Evika Siliņa, bet no “Progresīvajiem” – Andris Sprūds un Jana Simanovska.
Visvairāk mandātu – 38 – tiek sadalīti Rīgas vēlēšanu apgabalā, kur tiek ieskaitīti arī pasta balsošanas rezultāti ārvalstīs. AS Rīgā ieguvis 13 vietas. Pie mandātiem pašlaik tiek Andris Kulbergs, Jānis Jenzis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Guntars Vītols, Liene Apine, Mārtiņš Brencis, Edgars Štelmahers, Jānis Urtāns, Viesturs Vitovskis, Māris Ozoliņš, Agnese Kupača un Jānis Stērninieks.
SV/AJ Rīgā ieguvusi septiņas vietas – tās pienākas Jūlijai Stepaņenko, Rūdolfam Brēmanim, Ļubovai Švecovai, Jūlijai Sohinai, Natālijai Ābolai, Innai Djeri un Artūram Klēbaham. LPV sešus mandātus iegūst Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Maija Armaņeva un Jevgēnija Šafraneka.
Sešas vietas Rīgā ieguvuši arī “Progresīvie”. Pašlaik Saeimā no saraksta iekļūst Andris Šuvajevs, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Mārtiņš Hiršs, Selma Levrence un Krista Burāne. JV mandātus iegūst Baiba Braže, Andrejs Judins un Inese Lībiņa-Egnere, savukārt NA – Ilze Indriksone, Nauris Puntulis un Ivars Āboliņš.
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Kopumā 15. Saeimā iekļuvuši seši politiskie spēki. AS paredzēts 41 mandāts, LPV – 17, SV/AJ – 15, NA un “Progresīvajiem” – pa 10, bet JV – septiņi mandāti.
AS iegūtā 41 deputāta vieta ir labākais viena politiskā spēka rezultāts Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Vienlaikus šajās vēlēšanās reģistrēta zemākā vēlētāju aktivitāte kopš neatkarības atgūšanas – pie vēlēšanu urnām devās 51,8% balsstiesīgo.