Visas balsis saskaitītas: zināms 15. Saeimas galīgais sastāvs
Noslēgusies balsu skaitīšana 15. Saeimas vēlēšanās. Pārliecinošu uzvaru svin “Apvienotais saraksts” (AS), bet nākamajā parlamentā būs pārstāvēti seši politiskie spēki. Aiz 5% barjeras šoreiz palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Visvairāk vēlētāju balsu saņēmis AS – par to nobalsojuši aptuveni 35,3% balstiesīgo. "Apvienotajam sarakstam" jaunajā Saeimā būs 41 no 100 deputātu vietām.
Otrajā vietā ierindojusies “Latvija pirmajā vietā” (LPV), kas saņēmusi aptuveni 13,1% balsu un iegūs 17 mandātus. Trešais labākais rezultāts ir partiju apvienībai “Suverēnā vara”/“Apvienība jaunlatvieši” (SV/AJ) – aptuveni 11,7% balsu un 15 vietas parlamentā.
Nacionālā apvienība (NA) saņēmusi aptuveni 8,9% balsu un iegūs 10 deputātu vietas. “Progresīvie”, par kuriem nobalsojuši aptuveni 7,8% vēlētāju, arī iegūs 10 mandātus, savukārt “Jaunajai vienotībai” (JV) ar aptuveni 6,3% balsu būs septiņas vietas Saeimā.
Tādējādi AS līdz vienpersoniskam vairākumam parlamentā pietrūkst desmit mandātu. Par nākamās valdības sastāvu vēl gaidāmas politiskās sarunas. Tikmēr politologs Jānis Ikstens uzskata, ka nākamo valdības koalīciju veidos “Apvienotais saraksts”, “Jaunā vienotība” un Nacionālā apvienība.
Vistuvāk iekļūšanai Saeimā no pārējiem politiskajiem spēkiem bija ZZS, kas saņēmusi aptuveni 4,4% balsu. Tā ir pirmā reize ZZS 24 gadu pastāvēšanas vēsturē, kad apvienība nav iekļuvusi Saeimā.
“Mēs mainām noteikumus” saņēmusi aptuveni 3,4% balsu, bet “Latvijas attīstībai” – aptuveni 2,2%. Šie politiskie spēki kopā ar ZZS pārsnieguši 2% robežu, kas ļauj pretendēt uz valsts budžeta finansējumu.
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Savukārt “Stabilitātei!” ar aptuveni 2% balsu palikusi pavisam nedaudz zem šīs robežas. Zemāk ierindojušās “Austošā saule Latvijai”, “Gobzema saraksts”, “Saskaņas centrs” un Jaunā konservatīvā partija.
Saeimas vēlēšanās piedalījās nepilni 52% balsstiesīgo Latvijas pilsoņu. Tagad uzmanība pievērsta nākamās valdības veidošanai – pirmdien Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sāks konsultācijas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem.