Politologs nosauc ticamāko jaunās valdības sastāvu
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām ir pamats domāt, ka nākamo valdības koalīciju veidos “Apvienotais saraksts” (AS), “Jaunā vienotība” (JV) un Nacionālā apvienība (NA), aģentūrai LETA sacīja politologs Jānis Ikstens. Arī publiski izskanējis, ka līdzšinējās koalīcijas sadarbība varētu tikt turpināta bez Saeimā neiekļuvušās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).
Ikstens atzina, ka AS pārliecinošā uzvara viņam bijis pārsteigums. Lai gan politiskais spēks aptaujās bija līderis, tik pārliecinošu rezultātu tās neesot paredzējušas. Politologs AS panākumus lielā mērā saista ar premjeru Andri Kulbergu un viņa politisko komunikāciju.
Runājot par nākamās valdības sastāvu, Ikstens norādīja, ka AS un JV divatā nebūtu vairākuma, savukārt AS un NA vairākums būtu ļoti neliels. Tāpēc ticamākais variants, viņaprāt, būtu visu trīs politisko spēku sadarbība. Pašlaik gan oficiālas sarunas par koalīcijas sastāvu vēl tikai gaidāmas.
Teorētiski NA vietā koalīcijā varētu iesaistīties arī “Progresīvie”, taču Ikstens šādu variantu vērtē kā mazāk iespējamu. Savukārt AS sadarbību tikai ar “Latvija pirmajā vietā” (LPV) politologs uzskata par vēl mazāk ticamu scenāriju.
Ikstens prognozē, ka, dalot ministru portfeļus proporcionāli Saeimā iegūtajam mandātu skaitam, AS varētu iegūt aptuveni divas trešdaļas vietu nākamajā Ministru kabinetā. Vienlaikus politologs uzskata, ka jaunās valdības veidošana varētu prasīt vairāk laika nekā iepriekšējā reizē.