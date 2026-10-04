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Šodien 17:28
Rīgā jau vairākas nedēļas bez vēsts pazudusi sieviete; policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Mariju Ņesteruku, kura 11. septembrī izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Pērnavas ielā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Sieviete ir aptuveni 166 centimetrus gara, vidējas miesas būves un sirmiem matiem. Pazušanas dienā viņa bija ģērbusies rozā sporta jakā, gaiši zilās džinsa biksēs un baltos sporta apavos. Policija norāda, ka sievietei ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot Marijas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu.
Ja esi redzējis attēlā redzamo sievieti vai zini, kur viņa varētu atrasties, nekavējoties zvani Valsts policijai pa tālruni 112. Policija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību arī savai apkārtnei un ar informāciju dalīties ar tuviniekiem un paziņām, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk noskaidrot sievietes atrašanās vietu.