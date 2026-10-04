Rinkēvičs pirmdien sāks sarunas ar Saeimā ievēlētajām partijām
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien, 5. oktobrī, sāks sarunas ar 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Pirmie uz Rīgas pili dosies vēlēšanu uzvarētāja “Apvienotā saraksta” (AS) pārstāvji, informēja Valsts prezidenta kancelejā.
Rinkēvičs ar partijām tiksies secībā pēc vēlēšanās saņemtā atbalsta. Pirmdien pulksten 11 paredzēta tikšanās ar AS, pulksten 13 – ar “Latvija pirmajā vietā”, pulksten 14.15 – ar “Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši” pārstāvjiem, bet pulksten 15.30 – ar Nacionālo apvienību.
Sarunas turpināsies otrdien, kad pulksten 9 prezidents tiksies ar “Progresīvajiem”, bet pulksten 10.15 – ar “Jauno vienotību”. Pēc otrdienas sarunām paredzēta arī Rinkēviča preses konference.
Tikmēr skaidrības par to, kad partijas sāks sarunas par jaunās valdības koalīciju, vēl nav. AS politiķi norādījuši, ka sākotnēji plānots runāt ar līdzšinējiem koalīcijas partneriem – Nacionālo apvienību un “Jauno vienotību”.
Nacionālā apvienība jau paudusi gatavību turpināt darbu AS premjera Andra Kulberga vadītā valdībā, savukārt “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics uzsvēris, ka iniciatīvai jaunās valdības veidošanā jābūt vēlēšanās uzvarējušā AS pusē.