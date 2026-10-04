Kulbergam visvairāk plusu, bet kurus kandidātus vēlētāji svītrojuši visbiežāk?
15. Saeimas vēlēšanās visvairāk vēlētāju plusu saņēmis “Apvienotā saraksta” (AS) kandidāts Andris Kulbergs, bet aiz viņa ierindojušies Jūlija Stepaņenko no “Suverēnās varas”/“Apvienības jaunlatvieši” (SV/AJ) un Ainārs Šlesers no “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Tikmēr svītrotāko kandidātu topa pirmās vietas ieņem vēlēšanās uzvarējušā AS pārstāvji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati.
Kulbergam gandrīz 60 tūkstoši plusu
Pārliecinošs līderis vēlētāju pievilkto plusu skaita ziņā ir Andris Kulbergs, kurš saņēmis 58 489 atzīmes “par”. Otrajā vietā ir Jūlija Stepaņenko ar 29 679 plusiem, bet trešajā – Ainārs Šlesers, kuram vēlētāji plusu pievilkuši 25 083 reizes.
Arī citi AS kandidāti saņēmuši ievērojamu vēlētāju atbalstu. Edvardam Smiltēnam ir 17 610 plusi, savukārt Raimondam Bergmanim – 17 300.
Interesanti, ka tieši vēlēšanu uzvarētāja AS kandidāti dominē arī svītrojumu topā. Ingmārs Līdaka svītrots 17 253 reizes, Aivis Ceriņš – 13 654, bet Edvards Smiltēns – 12 636 reizes. Tādējādi Smiltēns izpelnījies gan ievērojamu atbalstu, gan lielu daļu vēlētāju noraidījuma.
Šlesers līderis savā sarakstā
LPV sarakstā pārliecinoši visvairāk plusu saņēmis Ainārs Šlesers. Otrajā vietā ir Olga Petkeviča ar 10 463 atbalstošām atzīmēm, bet Aleksandram Bartaševičam vēlētāji pievilkuši 8115 plusus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus Bartaševičs ir arī visvairāk svītrotais LPV kandidāts – viņa vārds izsvītrots 1961 reizi. Mairis Briedis saņēmis 1740 svītrojumus, bet Ričards Šlesers – 1660.
SV/AJ sarakstā aiz Stepaņenko ierindojas Rūdolfs Brēmanis ar 11 412 plusiem un Ļubova Švecova ar 8440. Brēmanis vienlaikus ir visvairāk svītrotais šī saraksta kandidāts – pret viņu izdarītas 1047 atzīmes.
Kuri saņēmuši lielāko atbalstu citās partijās?
Nacionālajā apvienībā visvairāk plusu saņēmis Jānis Dombrava – 9635, viņam seko Ināra Mūrniece ar 5191 un Ilze Indriksone ar 4916. Savukārt visvairāk svītrota Mūrniece – 2474 reizes.
“Jaunās vienotības” sarakstā līdere ir Baiba Braže ar 11 234 plusiem. Evikai Siliņai ir 5571, bet Arvilam Ašeradenam – 5481 pluss. Visvairāk svītrots Hosams Abu Meri – 3369 reizes, kam seko Siliņa ar 3193 un Ašeradens ar 2852 svītrojumiem.
“Progresīvo” rindās visvairāk atbalstīts Andris Šuvajevs, kurš saņēmis 16 472 plusus. Antoņinai Ņenaševai ir 6023, bet Selmai Teodorai Levrencei – 5724 plusi. Savukārt visvairāk svītrots Kaspars Briškens – 6362 reizes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saeimā iekļuvuši seši politiskie spēki
Pēc aptuveni 99% balsu saskaitīšanas pārliecinošu uzvaru 15. Saeimas vēlēšanās guvis “Apvienotais saraksts”, par kuru nobalsojuši 35,3% vēlētāju. Provizoriski tas partijai nodrošina 42 vietas Saeimā.
Otrajā vietā ar 13,1% balsu ir LPV, bet tai seko SV/AJ ar 11,74%. Par Nacionālo apvienību nobalsojuši 8,91%, par “Progresīvajiem” – 7,81%, bet par “Jauno vienotību” – 6,34% vēlētāju.
Tādējādi provizoriski AS iegūs 42 mandātus, LPV – 17, SV/AJ – 15, Nacionālā apvienība – 10, “Progresīvie” – deviņus, bet “Jaunā vienotība” – septiņus.
Pirmā aiz 5% barjeras palikusi Zaļo un zemnieku savienība ar 4,41% balsu. Saeimā nav iekļuvušas arī “Mēs mainām noteikumus”, “Latvijas attīstībai”, “Stabilitātei!”, “Austošā saule Latvijai”, “Gobzema saraksts”, “Saskaņas centrs” un Jaunā konservatīvā partija.