Pārtikas un veterinārais dienests Lietuvas cūkgaļā konstatējis E. Coli klātbūtni
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Lietuvas izcelsmes cūkgaļā konstatējis E. Coli klātbūtni, liecina dienesta publiskotā informācija.
Veicot laboratorisko kontroli, PVD no Lietuvas ievesto un Latvijā nokauto cūku gaļā konstatējis verotoksigēnās E. Coli klātbūtni.
PVD informē, ka produktu atļauts izmantot ražošanā pēc termiskās apstrādes.
Savukārt Igaunijas izcelsmes cāļa gaļā trīs sieru marinādē 400 gramu iepakojumā PVD konstatējis "Salmonella Infantis" baktērijas.
Dienestā skaidro, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā.
Tāpat PVD Krievijas izcelsmes maltā koriandrā 400 gramu iepakojumā ar partijas numuru "210" konstatējis "Salmonella Hadar" baktērijas. Maltais koriandrs nosūtīts iznīcināšanai.
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Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.