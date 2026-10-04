Saeimā gaidāmas lielas pārmaiņas - teju divas trešdaļas deputātu varētu būt jaunpienācēji
Arī jaunajā 15. Saeimas sasaukumā, līdzīgi kā 14. Saeimā, jaunpienācēji būs vairāk nekā 60 deputāti un nomainīsies aptuveni divas trešdaļas parlamenta sastāva, liecina provizoriski vēlēšanu rezultāti, kas vēl var mainīties.
Visvairāk jaunpienācēju varētu būt no "Apvienotā saraksta" (AS) - 28. Seko līdz šim parlamentā nepārstāvētā apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar visiem saviem parlamentā ievēlētajiem 15 deputātiem, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 12 jauniem deputātiem.
Pašreizējais Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers gan nebūs pilnīgi jauns deputāts - viņš 14. Saeimā strādāja līdz pašvaldību vēlēšanām pagājušā gada vasarā, kad tika ievēlēts Rīgas domē, un Saeimas deputāta mandātu nolika. Tagad viņš atkal pārvāksies no Rātsnama uz Saeimas namu.
"Progresīvie" nākamajai Saeimai varētu dot trīs jaunus tautas kalpus. Tiesa gan no "Progresīvo" saraksta šajās vēlēšanās ir ievēlēta Selma Teodora Levrence, kura kādu brīdi darbojās arī 14. Saeimā ar "mīksto" mandātu, kas tika zaudēts, "Progresīvajiem" atstājot valdību. Tāpat šajās vēlēšanās, pēc provizoriskajiem datiem, Saeimā ievēlēta arī Agnese Lāce, kura iepriekš uz parlamentu nekandidēja, bet šīs Saeimas laikā ir pabijusi varas gaiteņos kā kultūras ministre.
Nacionālajai apvienībai (NA) 15. Saeimā provizoriski varētu būt divi jaunpienācēji, bet "Jaunajai Vienotībai" (JV) - viens. Tā varētu būt šā brīža ārlietu ministre Baiba Braže, kura 2022. gadā uz Saeimu nekandidēja. JV līdz ar šīm vēlēšanām zaudēs visvairāk mandātu, jo 14. Saeimas vēlēšanās tā ieguva 26 deputātu mandātus.
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Provizoriskie dati rāda, ka nākamajā Saeimā varētu netikt vairāki pazīstami politiķi, piemēram, JV premjera amata kandidāts Arvils Ašeradens, kurš parlamentā darbojās kopš 10. Saeimas. Tāpat vēlētāju pietiekamu atbalstu nav guvis arī vairāku valdību JV ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī šā brīža JV veselības ministrs Hosams Abu Meri. Arī šā brīža Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 15. Saeimā, visticamāk, nebūs.
Bez Saeimas deputāta mandāta varētu palikt šā brīža Saeimas sekretārs no NA Jānis Grasbergs.
No "Progresīvajiem" 15. Saeimā vairs nebūs kādreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kā arī šā brīža parlamentāriete Leila Rasima.
No LPV nākamajā Saeimā, visticamāk, nav iekļuvis šā brīža deputāts Kristaps Krištopāns, kā arī Aināra Šlesera dēls, pašreizējais parlamentārietis Ričards Šlesers. Toties viņa sieva Dana Šlesere parlamentā varētu būt iekļuvusi.
Savukārt no AS nākamajā Saeimā vairs nebūs redzami Ingmārs Līdaka un Lauris Lizbovskis.
Jau ziņots, ka pēc faktiski visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis AS, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 42.
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Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka nākamajā Saeimā būs iekļuvušas tikai sešas partijas, bet pirmā aiz 5% vēlēšanu barjeras būs palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). AS Saeimā iegūs 42 vietas, LPV - 17, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņas, bet JV - septiņus mandātus.
Pārējās astoņas kandidējušās partijas ir palikušas "zem svītras". ZZS ir ieguvusi 4,4% balsu, "Mēs mainām noteikumus" - 3,43% balsu, partija "Latvijas attīstībai" - 2,18% balsu.