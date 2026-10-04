Vasarīgais laiks atkāpjas - jaunā nedēļa sāksies ar lietu un vēsāku gaisu
Jaunās darba nedēļas sākumā vasarīgie laika apstākļi atkāpsies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nakts uz pirmdienu būs mākoņaina, centrālajos un austrumu rajonos nedaudz līs. Pūtīs lēns dienvidrietumu, rietumu vējš, un vietām, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +10 grādiem, bet daļā piekrastes nakts būs mazliet siltāka.
Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, nakts sākumā gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz +9, +11 grādiem.
Jaunā darba nedēļas iesāksies ar mākoņainu laiku, daudzviet gaidāms neliels lietus un smidzināšana, un gaisa temperatūra nebūs augstāka par +11, +16 grādiem. Dienvidrietumu un rietumu vējš piekrastes tuvumā pastiprināsies un brāzmās sasniegs ātrumu līdz 17 metriem sekundē.
Rīgā, gaisam iesilstot līdz +14, +16 grādiem, dienas pirmā puse būs bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā gaidāms neliels lietus. Debesis būs apmākušās, un pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš.