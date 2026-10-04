Jānis Urbanovičs atzīst nespēju "pamodināt" "Saskaņu" un pametīs tās vadību
Sliktie rezultāti 15. Saeimas vēlēšanām ir saistīti ar apātiju un līdera nespēju pamodināt partiju, atzina apvienības "Saskaņas centrs" valdes loceklis Jānis Urbanovičs.
Viņa vērtējumā daudzi partijas pārstāvji bija padevušiem apātijai pirms kampaņas, bet viņš cerēja partijas biedrus modināt, mudināt un motivēt.
"Es darīju, ko varēju. Daudz kas arī izdevās, bet neizdevās galvenais - pamodināt partiju. Pārējais ir pastarpināti. Man neizdevās pamodināt vēlmi mūsu ideālus tiražēt, es neuzmodināju partiju un miegam ir tendence pāriet letarģiskajā," sacīja pieredzējis politiķis.
Viņš uzskata, ka apātija bija saistīta ar līderu pievienošanos citiem politiskajiem spēkiem, no kuriem viņi turpināja uzrunāt gan "Saskaņas" biedrus, gan vēlētājus. Tāpat esot arī vispārējā neticība. "Vesela puse vēlētāju palika mājā. Tā ir ļoti slikta ziņa Latvijai," piebilda Urbanovičs.
Viņš vairs neredz sevi "Saskaņā" un uzskata, ka politiskajam spēkam nepieciešams jauns līderis. "Es novadīšu visu līdz galam. Bet, ja man neizdevās pamodināt kolēģus, tad es nebūšu tas, kuram ir tiesības vēl kaut ko solīt un mudināt," komentēja politiķis, kurš esot gatavs palīdzēt ar savu padomu gan šim, gan citiem politiskajiem spēkiem.
Urbanovičs sacīja, ka Saeimas vēlēšanu rezultāti parāda, ka "Saskaņa" nav pieprasīta sabiedrībā, bet vismazāk tā ir pieprasīta starp saviem biedriem. Vienlaikus viņš neizslēdza, ka līderiem, kas izauguši partijā, būtu jādomā par jaunu projektu un viss jāsāk no "baltas lapas". "Kādreiz "Saskaņas" zīmols cēla mūs augšā ne vienmēr pelnīti, bet šodien šis zīmols mūs gremdē, bet arī ne vienmēr pelnīti. Tā ir realitāte, ko ignorēt būtu muļķīgi," uzskata politiķis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka pēc aptuveni 99% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis "Apvienotais saraksts" (AS), kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 42.
Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka nākamajā Saeimā būs iekļuvušas tikai sešas partijas, bet pirmā aiz 5% vēlēšanu barjeras būs palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Balsu skaitīšanai faktiski noslēdzoties, par AS nodoti 35,3% balsu. Otrajā vietā ar 13,1% balsu ir LPV, kam ar 11,74% balsu seko partiju apvienība SV/AJ. Par Nacionālo apvienību (NA) ir nobalsojuši 8,91% vēlētāju, par "Progresīvajiem" - 7,81%, bet par JV - 6,34% balsu.
Attiecīgi AS Saeimā iegūs 42 vietas, LPV - 17, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņas, bet JV - septiņus mandātus.
Pārējās astoņas kandidējušās partijas ir palikušas "zem svītras". ZZS ir ieguvusi 4,41% balsu, "Mēs mainām noteikumus" - 3,43% balsu, partija "Latvijas attīstībai" - 2,18% balsu. Šīs partijas varēs pretendēt uz valsts finansējumu, jo ir savākušas vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
Tūlīt zem šīs 2% barjeras ir palikusi partija "Stabilitātei" ar 1,99% atbalstu, partija "Austošā saule Latvijai" (ASL) - 1,33% balsu, partija "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partija "Saskaņas centrs" - 0,82% balsu, bet Jaunā konservatīvā partija - 0,33% balsu. Visas šīs partijas, izņemot ASL, līdz šim bija valsts finansējuma saņēmējas.