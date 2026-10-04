"Vēl nekad tādas vēlēšanas neesam piedzīvojuši" - CVK paziņo, kad varētu būt saskaitītas par deputātu kandidātiem atdotās balsis
Neskatoties uz aizķeršanos ar balsu skaitīšanas sākumu, 15. Saeimas vēlēšanās tās varētu saskaitīt ātrāk nekā pirms četriem gadiem, prognozēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Māris Zviedris.
Viņa vērtējumā balsu skaitīšanas nakts pagājusi bez "lieliem pārsteigumiem", bet bijuši "mazāki pārsteigumi". "Tiešām kādreiz pārsteidz pašvaldību vēlēšanu komisiju atsevišķa neiedziļināšanās iecirkņu darbā vai tas, ka ārzemju iecirknis izdomā atrakstīt par savu problēmu, bet pēc tam neceļ telefonu un mēs cenšamies dabūt viņus rokā. Bet uz visa lielā darba fona tas ir nieks," stāstīja CVK vadītājs.
Viņaprāt, no šādām mazākām problēmām izvairīties nav iespējams. "Mēs parasti novēlām garlaicīgas vēlēšanas, bet mēs vēl nekad tādas neesam piedzīvojuši, ne Latvijā, ne arī citur pasaulē. Tā laikam arī ir vēlēšanu organizēšanas burvība," vērtēja Zviedris.
Viņš joprojām uzskata, ka lēmums atļaut balsu skaitīšanu vēl pirms pārbaudes Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā, lai pārliecinātos, ka netiek vairākkārt pieskaitītas glabāšanā nodotās balsis, nav bijis novēlots.
"Lēmums pieņemts savlaicīgi. Mēs monitorējām situāciju pašvaldību vēlēšanu komisijās, vērtējām, kas prasa pagarināt piekļuvi Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Mēs cenšamies respektēt kolēģu lūgumus, jo tā ir viņu atbildība, ja gadījumā būs pārsūdzības, un mēs zinām, ka pēc katrām vēlēšanām tādas ir. Mēs nodrošinām, lai tas būtu leģitīmi, lai būtu mazāk iemeslu par ko pārsūdzēt un pārsūdzību gadījumā būtu mazāk iemeslu apšaubīt rezultātus," uzsvēra CVK vadītājs.
CVK pašlaik nav informācijas, kāds varētu būt lielākai reižu skaits, ko kāds vēlētājs varētu būt atstājis glabāšanā. Taču ir zināms, ka ir bijuši vēlētāji, kas to darījuši vairākkārt. CVK varētu nākt ar priekšlikumu mainīt procedūru, lai šādas situācijas neatkārtotos. Viena no iespējām ir mainīt Satversmi un atļaut nobalsot iepriekš. Otrais variants ir mainīt Saeimas vēlēšanu likumu un noteikt iespēju nodot balsi glabāšanā tikai vienu reizi.
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"Ar ļoti lielu varbūtību mēs saskaitīsim balsis ātrāk nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, neskatoties uz vakardienas aizķeršanos," prognozēja Zviedris.
Viņš atklāja, ka pirms četriem gadiem balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās svētdien noslēdzās ap plkst. 21, bet šodien "paspēt līdz plkst. 18 ir iespējams". "Bet jāatgādina, ka te nav svarīgs ātrums, te ir svarīga precizitāte, un mēs ļausim to darīt," piebilda CVK vadītājs.
Jau ziņots, ka pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas balsu skaitīšanas sākšana aizkavējās, jo bija jāpabeidz datu pārbaude Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā, lai pārliecinātos, ka netiek divreiz pieskaitītas glabāšanā nodotās balsis. Vēlāk CVK deva atļauju sākt balsu skaitīšanu, bet naktī datubāzē pakāpeniski sāka parādīties pirmie 15. Saeimas vēlēšanu rezultāti.