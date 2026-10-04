"Apvienotais saraksts" turpmākos gadus varēs saņemt maksimāli pieļaujamo finansējumu no valsts budžeta
"Apvienotais saraksts" (AS) pēc uzvaras 15. Saeimas vēlēšanās turpmākos gadus varēs saņemt maksimāli pieļaujamo finansējumu no valsts budžeta, noskaidroja aģentūra LETA.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka, ka politiskajai organizācijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendāra gada laikā 0,9% no minimālās mēnešalgas par katru iegūto balsi pēdējās Saeimas vēlēšanās.
Savukārt politiskajai organizācijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 5% vēlētāju, piešķir arī valsts budžeta finansējumu kalendāra gada laikā 200 minimālo mēnešalgu apmērā.
Vienlaikus kopējais vienai politiskajai organizācijai piešķirtais valsts budžeta finansējuma apmērs viena kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 1600 minimālās mēnešalgas.
Valdība 2024. gadā vidēja termiņa plānā paredzēja minimālo algu 2027. gadā paaugstināt līdz 820 eiro, tomēr tās apmērs nākamā gada budžeta pieņemšanas procesā vēl var mainīties. Tādējādi atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem plāniem 2% pārvarējušajiem politiskajiem spēkiem pienāktos valsts budžeta finansējums 7,38 eiro par vienu vēlētāja balsi.
AS aizvadītajās vēlēšanās saņēma vismaz 282 801 vēlētāja atbalstu. Tādējādi AS nākamgad no valsts pienāktos vismaz 2 087 071 eiro. Tā kā saraksts pārvarējis arī 5% barjeru, tad klāt nāktu arī finansējums 200 minimālo mēnešalgu apmērā, kas nākamgad varētu būt 164 000 eiro. Tādējādi kopējais valsts budžeta finansējums, ko 2027. gadā būtu jāsaņem AS, ir vismaz 2 251 071 eiro. Vienlaikus likumā noteiktais maksimālais apmērs - 1600 minimālās mēnešalgas, kas nākamgad būtu 1 312 000 eiro.
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Par "Latvija pirmajā vietā" (LPV) nobalsojuši vismaz 104 946 vēlētāji, kas nozīmē, ka bez 164 000 eiro par 5% barjeras pārvarēšanu, partija no valsts budžeta nākamgad varētu saņemt arī vismaz 774 501 eiro. Tādējādi kopējais valsts budžeta finansējums šim politiskajam spēkam 2027. gadā varētu sasniegt vismaz 938 501 eiro.
Pēc provizoriskajiem rezultātiem "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" šajās vēlēšanās ieguvuši vismaz 11,7% vēlētāju atbalstu. Par viņiem savu balsi atdeva vismaz 94 042 vēlētāji. Tas ļaus viņiem 2027. gadā saņemt valsts finansējumu 694 030 eiro apmērā. Kopā ar 164 000 eiro piemaksu tie ir vismaz 858 030 eiro.
Piecu procentu barjeru arī Nacionālā apvienība (NA). Par viņiem nobalsoja vismaz 71 367 vēlētāji, kas dod iespēju no valsts budžeta finansējuma saņemt vismaz 526 688 eiro. Pieskaitot 164 000 eiro par 5% barjeras pārvarēšanu, kopā tie būtu vismaz 690 688 eiro.
Par partiju "Progresīvie" nobalsoja vismaz 62 839 vēlētāji. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta partijai pienāktos vismaz 463 752 eiro. Tāpat partija no valsts budžeta nākamgad saņems arī 164 000 eiro, tādējādi pilnam valsts budžeta finansējumam sasniedzot vismaz 627 752 eiro.
Pēdējais politiskais spēks, kas vēlēšanās pārvarējis 5% atzīmi, ir "Jaunā vienotība" (JV). Par viņiem savu balsi atdevuši vismaz 50 907 vēlētāji. Tas nākamgad JV dod iespēju no valsts budžeta finansējuma saņemt vismaz 375 693 eiro. Kopā ar 164 000 eiro tie ir vismaz 539 693 eiro.
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Savukārt 2% barjeru pārvarējuši vismaz trīs politiskie spēki. Līdzšinējās valdības partija Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) provizoriski aizvadītajās vēlēšanās sasniegusi 4,409% atzīmi. Par viņiem savu balsi atdevuši vismaz 35 388 vēlētāju, kas ļauj saņemt finansējumu vismaz 261 163 eiro apmērā. "Mēs mainām noteikumus" atbalstu saņēmusi no vismaz 27 524 vēlētājiem, kas dod iespēju no valsts budžeta nākamgad saņemt finansējumu vismaz 203 127 eiro apmērā. Savukārt par "Latvijas attīstībai" šajās vēlēšanās nobalsoja vismaz 17 497 vēlētāju, kas dod iespējas partijai saņemt valsts finansējumu vismaz 129 128 eiro apmērā.
Partija "Stabilitātei", esot saskaitītiem 1042 no 1059 iecirkņiem, balansē uz pašas 2% robežas. Ar balsi par viņiem atdevušiem vismaz 16 034 vēlētājiem tas viņiem ļautu nākamgad saņemt valsts finansējumu vismaz 118 331 eiro apmērā. Vienlaikus pastāv iespēja, ka šī partija 2% robežu tomēr nepārkāps un valsts budžeta finansējums tai nepienāksies.
Salīdzinoši šogad JV no valsts budžeta pienācās 1,2 miljoni eiro, kas ir šī gada maksimālā summa, ZZS - 0,89 miljoni eiro, AS - 0,82 miljoni eiro, NA - 0,81 miljons eiro, LPV - 0,56 miljoni eiro, "Stabilitātei" - 0,55 miljoni eiro, "Progresīvajiem" - 0,55 miljoni eiro, "Saskaņai" - 312 000 eiro, partiju "Par", "Latvijas attīstībai" un "Izaugsme" apvienībai - 286 000 eiro, "Gobzema sarakstam" - 214 000 eiro, Latvijas Krievu savienībai - 210 000 eiro, SV - 196 000 eiro, bet JKP - 188 000 eiro.
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Valsts budžeta finansējumu piešķir uz četriem gadiem un izmaksā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc Saeimas vēlēšanām. Maksājumus veic divas reizes gadā - līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam.