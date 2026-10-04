Jūlija Stepaņenko opozīcijā klusēt negrasās - saviem atbalstītājiem atklāj, ko iecerējusi
"Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) turpinās aktīvi strādāt, arī paliekot parlamenta opozīcijā, teica saraksta līdere Jūlija Stepaņenko.
Viņa uzsvēra, ka politiskā spēka programmā ir daudz punktu un ideju, kas nodrošināšot politiķiem aktīvu darbību visus nākamos četrus gadus.
Stepaņenko norādīja - ja valdības koalīcija tiks izveidota bez SV/AJ, tad pašlaik neesot iemesla domāt, ka visu Saeimas sasaukumu koalīcijā būs vieni un tie paši politiskie spēki un nenotiks pārmaiņas. Arī iepriekšējais parlamenta sasaukums apliecinājis, ka izmaiņas notiek.
Politiķe solīja, ka SV/AJ būs aktīvs politiskais spēks, kas būšot cieši saistīts ar iedzīvotājiem un turpinās ar tiem saziņu.
Viņa piebilda, ka SV/AJ sadarbosies ar jebkuru citu politisko spēku savas programmas izpildei.
Kā ziņots, 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis "Apvienotais saraksts" (AS), bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 42 deputātu krēsliem. Tikmēr "Latvija pirmajā vietā" (LPV) var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņiem, bet "Jaunā vienotība" - septiņiem mandātiem.