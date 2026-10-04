Šo bezmaksas karti pērn saņēmuši tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju
Nacionālajā veselības dienestā (NVD) atgādina, ka šo karti var saņemt bez maksas.
Latvijā pērn izsniegti vairāk nekā 175 000 Eiropas veselības apdrošināšanas karšu (EVAK), informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
Savukārt šā gada astoņos mēnešos izsniegti 115 000 karšu. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji EVAK izmanto Vācijā, Zviedrijā un Spānijā.
NVD atgādina, ka EVAK var saņemt bez maksas. Īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Šveicē vai LIelbritānijā, karte nodrošina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apjomā kā vietējiem iedzīvotājiem.
Katram cilvēkam nepieciešama sava EVAK karte, skaidro NVD. Kartes saņemšanai nav vecuma ierobežojuma - to var noformēt gan zīdainim, gan senioram.
Karti var pieteikt klātienē NVD klientu apkalpošanas centros Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē vai Daugavpilī, kur to izsniedz dažu minūšu laikā. Tāpat iespējams izmantot portāla "Latvija.lv" e-pakalpojumu "Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) izsniegšana un anulēšana". Piesakot karti attālināti, to var saņemt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.
NVD uzsver, ka EVAK nesedz ārvalstīs noteiktos pacienta līdzmaksājumus vai repatriācijas jeb transportēšanas izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Lai nodrošinātos arī pret citiem riskiem ceļojuma vai ārvalstu brauciena laikā, papildus nepieciešams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu.
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Tāpat trešo valstu pilsoņi, tostarp Latvijas nepilsoņi, nevar izmantot EVAK Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē un Dānijā. Izņēmums ir gadījumi, kad viņi ir bezvalstnieki, bēgļi vai ES pilsoņa ģimenes locekļi.
NVD informē, ka nākotnē EVAK būs pieejama arī elektroniskā formātā. Lēmums par digitalizāciju pieņemts ES līmenī, un ir sākts darbs pie tās īstenošanas, iesaistot visas ES dalībvalstis.
Plašāka informācija par kartes saņemšanu un izmantošanu pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā "EVAK karte". Pirms ceļojuma dienests iesaka iepazīties arī ar medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām konkrētajā valstī, sazinoties ar attiecīgās valsts kontaktpunktu vai meklējot informāciju internetā.