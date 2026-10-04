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Šodien 11:45
Kuldīgas novadā nāvējoši notriec gājēju
Sestdienas vakarā Kuldīgas novadā ar vieglo automašīnu nāvējoši notriekts gājējs, informēja Valsts policija.
Vakar pēc plkst. 20 Kuldīgas novada Rumbas pagastā, Kandavas - Kuldīgas ceļa 49. kilometrā, kāds vīrietis, vadot automašīnu "Volvo V60", uzbrauca gājējam, kurš pārvietojās pa ceļa braucamo daļu bez atstarojošiem elementiem. Cietušais gājējs no gūtajām traumām mira negadījuma vietā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 20 personas un viena gāja bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 513 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 184 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā aizturēti 16 vadītāji.