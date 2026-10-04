Zināms, cik līdz aiziešanai no amata nopelnīja bijušais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs
Kādreizējais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs šogad līdz 18. maijam atalgojumā iestādē saņēma 78 982 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija, atstājot amatu.
Kronberga deklarācijā visa šī saņemtā summa norādīta kā alga, tādēļ nav iespējams pateikt, cik liela bijusi izmaksātā kompensācija par neizmantotajām ikgadēja atvaļinājuma dienām. Iepriekš Valsts kancelejā apstiprināja, ka tāda Kronbergam tiks izmaksāta, bet neprecizēja, cik liela tā būs.
Viņš deklarācijā uzrādījis arī 30 183 eiro lielas parādsaistības, savā valdījumā esošu 2022. gada izlaiduma automašīnu "BMW IX XDrive 40", kā arī sev piederošu nekustamo īpašumu Olaines pagastā.
Salīdzinoši 2025. gadā Kronbergs kā Valsts kancelejas vadītājs algā saņēma 97 066 eiro, liecina viņa 2025. gada deklarācija.
Jau vēstīts, ka tā brīža Valsts kancelejas direktors Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu.
Valsts kanceleja ir Latvijas valdības centrs - institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un, nodrošinot datu analīzi, izvērtējot dažādus rīcības scenārijus un piesaistot ekspertus no dažādām jomām, sniegt datos un izpētē balstītu informāciju Ministru prezidentam un valdībai, tādējādi palīdzot pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus. Valsts kancelejas darbu vada direktors, kurš ir visaugstākā ranga ierēdnis.
Kopš 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.