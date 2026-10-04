Politoloģe: jaunās koalīcijas sastāvu noteiks strāvojumi “Apvienotajā sarakstā”
Koalīcijas izveide un sastāvs būs atkarīga no strāvojumiem "Apvienotajā sarakstā" (AS), pauda domnīcas "Providus" direktore Sanda Liepiņa.
Viņasprāt, politisko partneru izvēle būs nākamās nedēļas lielais jautājums.
AS saraksta līderis un pašreizējais premjers Andris Kulbergs dažādās priekšvēlēšanu diskusijās ir paudis, ka neizskata iespēju veidot koalīciju ar "Latvija pirmajā vietā". (LPV). Līdz ar to atliek pašreizējie koalīcijas partneti "Nacionālā apvienība" (NA) un "Jaunā vienotība" (JV).
Ja koalīcija tiktu izveidota tikai ar NA, tad tai būtu ļoti neliels balsu pārsvars. Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas pašreizējās informācijas AS un NA Saeimā kopā būs 52 deputātu vietas.
Liepiņa skaidroja, ka ar šādu balsu pārsvaru var nepietikt, lai īstenotu nopietnās pārmaiņas, kuras AS ir pieteicis pirms vēlēšanām.
Līdz ar to nevar uzskatīt, ka JV nav cerību iekļūt valdībā. Taču jāņem vērā, ka liela daļa AS vēlēšanu panākumu ir saistīta ar iepriekšējās, JV vadītās valdības kritiku, atzīmēja eksperte.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Liepiņa norādīja, ka jaunās koalīcijas aprises būs atkarīgas no tā, par ko iekšēji vienosies AS veidojošie spēki.
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Kā ziņots, 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 42 deputātu krēsliem. Tikmēr Latvija pirmajā vietā (LPV) var cerēt uz 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņiem, bet JV - septiņiem mandātiem.